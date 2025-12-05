В Туркестане запустили завод по производству пакетов и пластиковых контейнеров

В проект, реализованный компанией «ER-QAN GROUP» вложено 4 миллиарда тенге. Благодаря запуску предприятия создано более 30 новых рабочих мест.

Пластиковые контейнеры и полиэтиленовые пакеты будут производить в Туркестанской области. Спрос на эту продукцию высокий. В церемонии открытия завода принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Областному главе представили производственные линии, он также побеседовал с предпринимателями и обсудил вопросы развития отрасли.

«Инвестиции в размере 4 миллиардов тенге дали возможность расширить производственную инфраструктуру региона. Завод будет выпускать тысячи тонн полиэтиленовой продукции в год. Готовые пакеты и пластиковые ёмкости в первую очередь обеспечат внутренний рынок, после чего планируется экспорт», — говорит Болат Калмурзаев, предприниматель.

Реализация проекта придаст импульс развитию индустриальной зоны и поспособствует созданию новых рабочих мест.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил конкретные задачи по привлечению инвестиций и открытию новых рабочих мест. Это предприятие — яркое доказательство выполнения этих поручений. Мы готовы поддерживать инвесторов, и уверены, что новый производственный объект внесёт значимый вклад в экономику области», — говорит Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области .

В этом году в основной капитал Туркестанской области привлечено более 1 триллиона тенге инвестиций. Реализация 111 проектов, запланированных на 2025–2028 годы, позволит создать свыше 23 тысяч рабочих мест.