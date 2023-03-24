ПетроКазахстан ойл Продактс раздал продуктовые наборы в Рамазан

Руководство ТОО ПетроКазахстан ойл Продактс к Наурызу и в священный месяц Рамазан организовал благотворительную акцию.

В ходе мероприятия труженики тыла, ветераны и одинокие пожилые люди, в общем 50 жителей жилого массива Карабастау, получили набор продуктов: муку, подсолнечное масло, чай, рис. Труженик тыла старожил Жаркынбек Асылбеков поблагодарил заводчан за поддержку. Она сейчас очень кстати, заметил аксакал.

Также продуктовый набор получили 50 жителей жилого массива Жулдыз. Это люди с ограниченными возможностями, семьи с особенными детьми и многодетные семьи. Кулдара Толешбаева уверяет, что помощь распределяется строго по списку. В прошлый раз получили пожилые люди, говорит активистка.

По словам Кенеса Сейтаева, руководство ТОО ПетроКазахстан все время поддерживает жителей жилого массива Жалын, Жулдыз, Карабастау и школьников, обеспечивает их школьной формой и учебными принадлежностями, а также спонсирует школы. Продукты может каждый купить, конечно, но внимание и забота радует людей. Благодарные женщины благословили организаторов.