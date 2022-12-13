100 продуктовых наборов раздали ветеранам и малообеспеченным семьям

«ПетроКазахстан Ойл Продактс» провел благотворительную акцию. 100 продуктовых наборов для детей из малообеспеченных семей и ветеранов труда от ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

В предверии Дня Независимости руководство ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» провело благотворительную акцию. Продуктовые наборы раздали детям из малообеспеченных семей и ветеранам труда микрорайона «Карабастау».

Представитель завода: «Наш коллектив поздравляет всех с Днем Независимости! В связи со знаменательной датой, руководство «ПетроКазахстан Ойл Продактс» решило провести благотворительную акцию».

Представители шымкентского нефтеперерабатывающего завода приехали в гости к жителям микрорайона Карабастау не с пустыми руками.

75 школьников из малообеспеченных семей получат продуктовые наборы. В них: рис, мука, сахар, подсолнечное масло, чай. Товары первой необходимости получили и 25 ветеранов труда.

Орик Кайназарова, жительница жилого массива «Карабастау»:»Спасибо большое руководству и коллективу завода, спасибо нашим активистам жилого массива, не забывают они нас ветеранов. Продукты питания не будут лишними, у меня много внуков и правнуков. Вот они обрадуются. Ведь в такое тяжелое время очень важно внимание и забота людей друг к другу».

Продуктовые наборы раздают согласно сформированному списку. Активисты включили в список особо нуждающихся. Здесь и многодетные семьи, потерявшие кормильца, есть и сироты.

Благотворительная акция -это инициатива Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. В прошлый раз заводчане помогли собрать детей в школу, с благодарностью вспоминает жительница микрорайона «Карабастау» .

Халида Мухамеджанова, жительница жилого массива «Карабастау»:

«Хочу выразить благодарность всем, кто организовал благотворительную акцию. Пусть процветает наша страна. Пусть коллектив завода добивается больших успехов. Мы в свое время работали неустанно, чтобы поднять экономику нашего Независимого государства. Теперь наши дети работают во благо всего народа. Всем желаю мирного неба над головой, благополучия семьям».

В жилом массиве «Карабастау» проживает около 10 тысяч человек. В 99-ой школе- гимназии обучаются 2 тысячи 127 детей: 505 из них воспитываются в малообеспеченных семьях.

Кенес Сейтаев, житель жилого массива «Карабастау»:»Руководство Шымкентского нефтеперерабатывающего завода всё время помогает. Часто проводят благотворительные акции , оказывают спонсорскую помощь школам и жителям населенного пункта Жалын, Жулдыз и Каратобе. Приглашают нас на экскурсию».

Представители ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» заверили, они постоянно будут поддерживать жителей соседних с предприятием микрорайнов. Ближний сосед лучше дальней родни, отмечают священослужители на встрече с сотрудниками нефтеперерабатывающего завода».