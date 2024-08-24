Коллектив Шымкентского нефтеперерабатывающего завода провел акцию

В преддверии нового учебного года во всех регионах Казахстана проходит республиканская акция «Дорога в школу».

В рамках этой акции коллектив Шымкентского нефтеперерабатывающего завода предоставил школьную форму и учебные принадлежности 131 ученику школы-гимназии №99.

В школе-гимназии №99 проходит республиканская акция «Дорога в школу». Ежегодно в рамках этой благотворительной инициативы оказывается поддержка учащимся из малообеспеченных и многодетных семей. Среди тех, кто получил помощь, — дети из семьи Серикбаевых.

Майра Серикбаева, жительница жилого массива Карабастау:

«Моя дочка учится в 5 ‘А’ классе, сын тоже в этой школе. В школе №99 нашего села проходит акция «Дорога в школу». Мы благодарим коллектив компании «ПетроКазахстан Ойл Продактс» и ассоциацию горюче-смазочных материалов Южного Казахстана, а также выпускников школ за оказанную поддержку».

Предприниматели Енбекшинского района и выпускники школы с энтузиазмом участвуют в благотворительных акциях. Они отмечают, что сегодняшнее молодое поколение — это будущие граждане, которые будут работать над развитием экономики страны.

Кайыпбек Камбаров, выпускник школы:

«Я здесь родился и вырос, учился. Всегда нахожу время, чтобы поддержать учащихся и коллектив школы. Дети — наше будущее. Если есть возможность, надо всегда помогать. Сегодня мы, завтра они».

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод активно поддерживает республиканскую акцию «Дорога в школу». На протяжении многих лет коллектив завода помогает детям собраться к новому учебному году. В этом году завод предоставил школьную форму более чем 100 ученикам школы №99, проживающим в жилом массиве Карабастау.

Бахыт Ерегенов, исполняющий обязанности президента ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»:

«Сегодня проходит акция ‘Дорога в школу’. Впереди 1 сентября, дети пойдут в школу. Наше предприятие проводит подобные мероприятия не только у нас, но и в других регионах. Дети — наше будущее. Спасибо учителям и всем, кто воспитывает наших детей».

Коллектив Шымкентского нефтеперерабатывающего завода регулярно оказывает помощь школам, расположенным поблизости от предприятия. Учебные заведения получают интерактивные доски и учебные пособия.

Сауле Искакова, директор школы-гимназии №99

«В прошлом учебном году коллектив завода помог собрать к школе 111 детей. В этом году 131 ребенок получил школьную форму. От имени родителей выражаю благодарность всем спонсорам, руководству и коллективу ‘ПетроКазахстан Ойл Продактс’, ассоциации ‘Жанар-Жагармай’, выпускникам и имаму Карабастауской мечети».

Учащиеся школы, в свою очередь, подготовили для гостей праздничную концертную программу. Девочки младших классов порадовали всех своим выступлением.