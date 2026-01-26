Производство капсульных домов запустили в Туркестанской области

В Туркестанской области стартовало производство капсульных домов под брендом «KHAN TAU». Проект реализован совместно с китайской компанией Shandong Kamoya при поддержке областного акимата.

Новые модульные конструкции можно использовать в туристических комплексах, глэмпингах, как мобильные офисы, выставочные павильоны или полевые лаборатории. Они также подходят для гостиниц и других инфраструктурных объектов.

Аким области Нуралхан Кушеров посетил малый индустриальный парк возле областного центра и оценил готовность производства. Здесь построены новые производственные здания, где компания BNK Group совместно с китайскими партнёрами выпускает капсульные эко-гостиницы и смарт-модули.

Проект внедряет современные технологии проектирования и производства. Модули отличаются энергоэффективностью, мобильностью и многофункциональностью, что открывает новые возможности для туризма и городской инфраструктуры.

Запуск производства стал важным шагом в развитии инновационной индустрии региона и привлечении инвесторов.