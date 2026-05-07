Предпринимателям Шымкента вернули 260 миллионов тенге

Массовые жалобы предпринимателей на незаконное начисление налога за наружную рекламу оказались не беспочвенны. В ходе масштабной проверки сотрудники прокуратуры, подтвердили обоснованность претензий. В результате почти 2500 предпринимателям вернули 260 миллионов тенге. Средства были начислили на их лицевые счета в органах государственных доходов.

«Возвращённые средства находятся на лицевых счетах предпринимателей в налоговых органах. Они могут либо перевести эти деньги на свои банковские счета, либо использовать их для оплаты других налогов и обязательных платежей»,— поясняет Батыр Ергешов заместитель начальника управления прокуратуры Шымкента.

Получить деньги наличными, предприниматели смогут, подав заявления в налоговый орган. На встрече с предпринимателями, специалисты также рассказали бизнесменам о льготах на электроэнергию. Механизм для производителей социально значимых товаров утвердили ещё в 2017 году, но на протяжении девяти лет эту норму фактически не применяли. Только после проверки прокуратуры правило которое было на бумаге, начали реализовывать на практике.

«В ходе реализации мы выявили это нарушение. Сейчас она применяется — мы установили факт нарушения, провели анализ, внесли акт прокурорского надзора, устранили нарушения и информируем предпринимателей»,-поясняет Батыр Ергешов заместитель начальника управления прокуратуры Шымкента.

После вмешательства надзорного органа тариф на электроэнергию пересчитали. Теперь для производителей он составляет не 41 тенге, а 34 тенге 3 тиына. Ожидается, что это позволит снизить себестоимость продукции и окажет положительное влияние на стабилизацию цен на рынке.