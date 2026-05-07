Подвалы и паркинги хотят превратить в укрытия, но есть нюанс

Подвалы и подземные паркинги рассматривают как возможные укрытия на случай чрезвычайных ситуаций, для этого уже разработаны базовые требования к их оснащению и безопасности. Но эксперты называют эти требования спорными. На практике такие помещения далеко не всегда готовы к этой роли, их состояние сильно различается, многие из них нуждаются в ремонте и техническом дооснащении.

А без серьезного финансирования и жестких механизмов реализации нововведения могут остаться лишь на бумаге.

В случае чрезвычайных ситуаций спасением для казахстанцев могут стать привычные нам пространства, подвалы и паркинги. В Казахстане их планируют переоборудовать в укрытия. Минторговли разработало новые стандарты, которые определяют, как такие помещения можно адаптировать для защиты населения.

«Закреплены требования к конструкциям и планировке помещений, а также к системам жизнеобеспечения. В их числе вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, санитарные условия и связь. Также установлен порядок оценки технического состояния зданий, включая проверку несущих конструкций и инженерных систем», — заявили в Министерстве торговли и интеграции РК.

Подвалы в жилых домах заметно различаются по состоянию, отмечают эксперты. В домах, перешедших на систему ОСИ, они в целом находятся в удовлетворительном состоянии. Но нередко подвалы заброшены, завалены мусором или закрыты. Там часто происходят затопления или прорывает канализацию. При этом обеспечение таких помещений вентиляцией и электроснабжением задача технически сложная.

Альбина Мухамедьярова, председатель ассоциации «Костанай Камкор»: «Не каждый подвал может быть переоборудован. Потому что есть вот даже у меня в обслуживании дом, где высота подвала метр. То есть я там хожу, уже прям хорошо нагибаюсь. Очень много вопросов, это финансирование, это частные нежилые помещения, выведенные из подвала».

Эксперты отмечают, новые стандарты, по сути, не накладывают жестких обязательств. И нНа деле вряд ли что то кардинально поменяют. Эксперты строительной отрасли говорят, раньше в старых домах, так называемых сталинках, были предусмотрены бомбоубежища и запасные выходы. Но сегодня такие решения требуют серьёзных затрат.

Николай Саев, почетный строитель Казахстана: «Никто из разработчиков не связывался с жилым домом, где, допустим, живет 200 семей, и надо сделать на случай бомубежища, на случай каких-то ЧС и на это потратить какую-то сумму. Никто этого не сделает. Во-первых, каждую сумму никто не прочитает. Во-вторых, это опять же появятся недобросовестные люди, которые будут этим пользоваться. Поставить дизельную электростанцию, допустим, ни один дом не соберется. Поставить вентиляционную установку, тоже ни один дом не соберется».

При этом специалисты предупреждают, использовать подвалы и паркинги как укрытия в случае ЧС может быть небезопасно. В условиях подтоплений они первыми окажутся под водой, при землетрясениях существует риск обрушения, а в случае взрывов или ударов беспилотников такие помещения могут стать ловушкой из-за завалов и ограниченных выходов.