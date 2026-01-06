Рождественское послание епископа чимкентского и туркестанского хрисанфа

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, братья и сестры, боголюбивые жители Южного Казахстана!

Сердечно поздравляю вас с великим и всеславным праздником Рождества Христова!

Ныне рождается Христос – Спаситель мира, ныне открывается нам «великая благочестия тайна: Бог явился во плоти» (1 Тимофею, 3:16). Эту небесную радость вновь и вновь проповедует церковь Христова и призывает нас ангельски славить новорожденного Богомладенца, принеся ему в дар чистую веру Вифлеемских пастырей и мудрых волхвов, склонившихся над яслями.

Святитель Василий Великий называет день, когда родился Спаситель, днем рождения нового человека. В Рождестве Своем Господь воскресил нас, умерших грехами, возродил к жизни благодатию Своею и чрез это стал для нас премудрым отцом в Своем младенчестве. Бог воплотился, дабы мы могли достичь конечной цели человеческого бытия и взойти в Небесное отечество путем искренней веры в Сына Божьего, путем исполнения евангельских заповедей, путем покаяния и смирения. Только тем, кто следует этой дорогой, Господь ниспосылает Свою Божественную помощь и благодать для духовного совершенствования.

День святого Рождества Господня царствует над временами и простирается на века, возвещая всему человечеству дивное и преславное священное событие Боговоплощения, через которое Невместимый вместился, Вечный вошел во времена и Свет истинный воссиял во тьме мира. Это торжество не принадлежит лишь прошлому, а живо и действенно в каждой эпохе, снова и снова обновляя сердца верующих, призывая их к миру и спасению. В Рождестве Христовом раскрывается глубина Божественной любви к человеку, поэтому этот день, превосходя границы истории, становится источником надежды и жизни для всех, кто с верой и благоговением принимает пришедшего в мир Спасителя.

Как любящая и заботливая наша мать, Святая церковь готовит нас к достойной встрече великого дня Рождества Христова, предваряя его сорокадневным постом, дабы через воздержание, покаяние и усердную молитву очистились наши сердца, смирился ум и просветилась душа, и не внешне лишь, но и внутренне, духовно встретили мы воплотившегося Спасителя. Ибо пост есть не только удержание от пищи, а прежде всего от греха, примирение с ближними и возрастание в любви – все то, что дает возможность ощутить радость Боговоплощения и вкусить сладость предстоящего духовного торжества, воспевая: «Христос рождается – славите, Христос с небес – срящите, Христос на земли – возноситеся, пойте Господеви вся земля!»

Стремясь к духовному совершенствованию, будем помнить, что оно не может происходить вне церкви Христовой, ибо только в церковном лоне мы можем приобщиться к благодати Святого Духа, исцеляющей поврежденную грехом человеческую природу и возводящей ее к богоподобию. Через апостольское учение, живое предание и святые таинства, совершаемые в храмах Божиих, происходит наше духовное возрождение и возрастание во Христе: здесь человек научается истинной вере, покаянию и любви, здесь возносится общая молитва, совершается Божественная Евхаристия, объединяющая верующих в единое тело Христово.

В своем богослужебном круге Святая церковь хранит и вспоминает евангельскую историю, особо почитая день святого Рождества Христова. В храме Божием эта спасительная тайна перестает быть лишь воспоминанием о прошлом, а становится живым переживанием настоящего: здесь христианин встречается с воплотившимся Христом, обретает благодать святых таинств, укрепляется молитвой и словом Божиим. Храм становится для него духовным домом, школой веры и любви, местом утешения и обновления, где сердце научается принимать Бога, как некогда Вифлеемская пещера приняла Богомладенца, где вся жизнь верующего постепенно преображается светом Христовым. Именно поэтому храм – это не просто здание для молитвы, а освященное место особого присутствия Божия, дом Божий и врата Небесные, видимый образ и земное выражение духовной, трансцендентной реальности.

Вне храма церковь продолжает жить в делах любви, исповедании веры и христианских свидетельствах, но только в храме эта жизнь достигает своей полноты и завершенности. Поэтому любовь к церкви неотделима от благоговейного отношения к храму, а участие в церковной жизни невозможно без живого и осознанного пребывания в ее священном пространстве.

Неизгладимы из памяти православных христиан суровые и трагические годы гонений, когда на нашей священной земле Южного Казахстана храмы Божии закрывались, разорялись и предавались поруганию, а множество невинных чад церкви – верных исповедников и мучеников – отдавали свои жизни за веру во Христа и преданность евангельским заветам. Эти страдальцы Божии, претерпевшие муки и смерть, засвидетельствовали истину Евангелия собственной кровью. Ныне же по неизреченной милости Божией наступило благодатное время – время духовного возрождения и созидания, преисполненное щедрых даров и благословений, которыми Господь вновь посетил и утвердил нашу богохранимую землю, даруя ей мир, свободу веры и возможность открыто прославлять Его святое имя.

В минувшем году по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла при содействии казахстанских властей началось строительство храма в честь новомучеников и исповедников Шымкентских – в память о тех, кто на этой земле, в месте, называемом Лисья балка, и за ее пределами, засвидетельствовал верность Христу даже до смерти. Воздвигая всем миром этот святой храм, общими трудами и жертвенной любовью, мы свидетельствуем, что вера православная жива и действенна, несмотря на десятилетия безбожия и страшные гонения XX века. Воздвигаемый ныне храм призван стать местом молитвы, покаяния и духовного укрепления для нынешних и будущих поколений, живым напоминанием о подвиге новомучеников и призывом хранить чистоту православной веры, чтобы их жертва не была напрасной, а наша жизнь стала достойным продолжением их исповедничества. Верим и надеемся, что Богу содействующую и предстательством Преблагословенной Богородицы в нынешнем году стены храма в честь новомучеников и исповедников Шымкентских огласятся церковной молитвой, а на престоле будет совершаться бескровная жертва о мире и благополучии в нашей богохранимой стране.

В эти светлые дни празднования Христова Рождества и во все дни и времена жизни нашей пусть не ослабевает в нас вера, не угасает молитва, и в каждом сердце пребывает любовь к родившемуся Спасителю. Да сподобит нас Господь быть достойными носителями радости о Боговоплощении, являя ее в делах веры, любви и терпения, дабы через нашу жизнь имя Христово прославлялось во веки веков.

Милость Господня и Его всеблагое благословение пребывает со всеми нами во всех благих делах нашей жизни.

ХРИСАНФ, епископ Чимкентский и Туркестанский,

Рождество Христово, 2026 год