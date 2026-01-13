Больше 400 осужденных освободили по амнистии в Шымкенте и Туркестанской области

Ещё 1663 осужденным сократили срок наказания. Об этом рассказали в департаменте уголовно-исполнительной системы. Среди попавших под амнистию есть беременные женщины и несовершеннолетние.

28-летний Диас один из тех, кто попал под амнистию. Молодой человек был условно осуждён на три года за мошенничество. Он находился под контролем пробационной службы. Теперь срок его наказания сократили до года. Диас рассказывает: два года назад увлёкся азартными играми и проиграл 10 миллионов тенге.

«В 2024 году я начал играть в азартные игры и стал проигрывать. Брал у людей деньги, обещая выполнить работу, а затем закрывал долги новыми долгами» — Диас, осужденный.

Амнистию применили в отношении осужденных из социально уязвимых категорий граждан, лиц, впервые совершивших преступление, а также осуждённых за преступления небольшой и средней тяжести. Это решение даёт осужденным возможность адаптироваться в обществе и начать новую жизнь.

«На учёте в учреждениях и службах пробации Шымкента и Туркестанской области состоит около двух тысяч человек. В суд были направлены представления в отношении 1470 человек, из них 595 — от учреждений, 1111 — от пробационной службы. В результате 363 человека были полностью освобождены по амнистии, у 1111 — сокращены сроки наказания. Среди освобождённых — 21 подросток и 4 беременные женщины. В учреждениях из 593 осуждённых освобождены 43 человека, ещё у 500 сокращены сроки наказания», — Улан Абибулла, официальный представитель ДУИС по городу Шымкент и Туркестанской области.

При реализации амнистии каждое дело рассматривали индивидуально и в рамках закона. Освобождённым осужденным окажут социальную поддержку, помощь в трудоустройстве и восстановлении документов.