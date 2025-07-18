Пять женщин освобождены по амнистии в Шымкенте

17 июля вечером из женской колонии строгого режима №78 в Шымкенте были освобождены пять женщин, попавших под амнистию, объявленную президентом в честь 30-летия Конституции. Все они были осуждены по статьям «Мошенничество» и «Кража».

По данным администрации исправительного учреждения, всего под амнистию попали 15 женщин из более 250 отбывающих наказание в колонии. У десяти из них срок заключения сокращён.

Среди тех, кто оказался на воле — осужденные за кражу и мошенничество. По их словам, в амнистию они верили с трудом.

«Когда сказали, сразу не верилось, что такое будет. Было много сомнений, что попадем, ведь мы тут на стогом режиме. Ну, и до сих пор не верится. Очень долго ждали после того как объявили 24 июня, что вступил в силу закон об амнистии.

Долго не верилось, и сейчас за воротами не верится. Я первым делом хочу обнять детей, мать, мужа. Увидев лагерь изнутри, при том не в своем регионе, я с севера, и, увидев, даже по климату — это очень трудно. Но это большой стимул не совершать преступления», — рассказывает освобожденная.

Среди освобождённых — женщины, имеющие детей. Одна из них была приговорена к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы по статье «Кража». Два года, проведённые в колонии строгого режима, стали для неё переломными. Сейчас она спешит к своей трёхлетней дочери, которую оставила, когда малышке был всего год. Освобождение по амнистии стало для неё долгожданным шансом всё начать заново — ради ребёнка.

«Знаете, я никому не пожелаю оказаться в этом месте. Это очень тяжёлое место, особенно для женщин. Женщины не должны здесь быть. 26-го числа мы услышали новость. Сегодня закон вступил в силу, и нас отпускают.

Честно говоря, я всё ещё в шоке. У меня дети. Я возвращаюсь к ним. Я пообещала себе, больше никогда сюда не вернусь. Могу сказать, что изменилась в лучшую сторону», — говорит освобождённая женщина.

В колонии подчёркивают: под амнистию попали только те, кто действительно осознал свою вину и готов к новой жизни. Все освобождённые женщины отбывали наказание за имущественные преступления. Большинство из них уже прошли основной путь исправления — до конца срока оставался примерно год. Освобождение стало для них шансом вернуться в общество и к близким.

Гульвира Ережепова, старший инспектор учреждения №78: «Так как наше учреждение относится к категории строгого режима, под амнистию попали только 15 женщин. Пять из них освобождены, остальные десять получили сокращение срока. Все они были осуждены по статьям «Кража» и «Мошенничество». Они осознали свои ошибки, и большинство из них находились на заключительном этапе отбывания наказания им оставалось около года».

Первый этап амнистии начался в Шымкенте 16 июля. Тогда на свободу вышли восемь человек, трое из учреждения №54 и пятеро из ИЧ №55.

11 июня в ходе заседания Мажилиса был принят закон «Об амнистии в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан». Основанием для разработки закона послужило поручение Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученное на Национальном курултае, уделить внимание положению беременных и женщин с малолетними детьми, находящихся в заключении.