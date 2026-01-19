Бюджет — под нож: как в вузе Шымкента исчезли 321 миллион тенге

Миллионы тенге — на бумаге. В Шымкенте завершено расследование дела о хищениях в университете имени Ауэзова, передает OTYRAR.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент завершил расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств в Южно-Казахстанском университете имени Мухтара Ауэзова.

По версии следствия, в преступной схеме участвовали бывший первый проректор вуза, руководители финансового и административного департаментов, заведующий складом производственно-технического отдела, а также представители подрядных организаций.

Госзакупки, как установили следователи, носили фиктивный характер. Товары либо не поставлялись вовсе, либо закупались по завышенным ценам. Деньги перечислялись на счета аффилированных компаний и индивидуальных предпринимателей, после чего обналичивались и распределялись между участниками схемы.

Один из самых наглядных примеров — покупка кресла за 20 миллионов тенге. Его реальная рыночная стоимость, по данным следствия, не превышала 200 тысяч.

Чтобы скрыть отсутствие поставок, подозреваемые списывали якобы изношенные товарно-материальные ценности с баланса университета, продолжая использовать их. Новые товары, которые должны были их заменить, фактически так и не поступили.

В результате государству причинён ущерб на сумму 321 миллион тенге. В ходе досудебного расследования подозреваемые добровольно возместили 264 миллиона.

С санкции суда наложен арест на имущество фигурантов дела: четыре жилых дома, один автомобиль и 40 миллионов тенге на банковских счетах.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация, в соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан, разглашению не подлежит.