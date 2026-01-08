Что стало известно о смерти солдата-срочника в Шымкенте

В Шымкенте скончался военнослужащий срочной службы. Погибший проходил службу в воинской части №6506 Национальной гвардии.

Трагический случай был зарегистрирован 6 января. По предварительным данным, состояние солдата внезапно ухудшилось, после чего его доставили в медицинское учреждение. Однако врачам не удалось спасти жизнь молодому человеку.

Погибший был родом из Жамбылской области и проходил срочную службу в рядах Национальной гвардии. Был призван в армию осенью 2025 года. В воинской части сообщили, что с начала службы молодой человек неоднократно проходил медицинские осмотры.

Пресс-служба Национальной гвардии Республики Казахстан:

«Военнослужащий, призванный на срочную службу из Департамента по делам обороны Жамбылской области, с первых дней службы неоднократно обращался к медицинским работникам. Он наблюдался в медицинских учреждениях города Шымкента».

6 января у военнослужащего срочной службы внезапно остановилось сердце. Врачи провели реанимационные действия, несмотря на все усилия, он скончался в городской больнице. По данным медиков, причиной мог стать острый лейкоз. Родственники же уверены, что от них скрывали информацию о том, что погибший был болен.

Аида Баймаханова, сестра погибшего:

«Сначала нам позвонили и сказали, что он в больнице. Мы не уточняли, когда именно сможем навестить его. Когда мы пришли, его там не оказалось — пришлось искать. Позже сообщили, что его перевезли в другую больницу. Мы поехали в городскую больницу и обнаружили его лежащим в коридоре. Военные сразу же положили его в палату».

А отец погибшего рассказывает, что его пытались убедить, будто его сын уже болел.

Серик Амалбеков, отец погибшего солдата:

«Военные забрали меня на машине и пытались убедить, что мой сын уже был болен. Они говорили, что это мы сами виноваты в том, что случилось».

Перед призывом на воинскую службу граждане страны проходят строгий отбор. Специальная комиссия проверяет состояние здоровья и уровень физической подготовки. Однако вопрос — каким образом солдат с диагнозом острый лейкоз был направлен на службу, остается открытым. Юноша находился на военной службе около месяца. По данным из открытых источников, в стране за последние три года, во время несения службы погибли более 270 военнослужащих.