Должность вице-президента появится в Казахстане

Сегодня на заседании Национального курултая Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о намерении создать новую должность — вице-президента, закрепив ее в Конституции.

По словам Токаева, вице-президента будет назначать президент с согласия Парламента.

«Недаром в народе говорят – всему свое время. Считаю, что такое время пришло. И сегодня на заключительном заседании Национального курултая хотел бы выступить с новым важным предложением. Предлагаемая мной новелла органично замкнет собой всю политическую конструкцию, которую мы методично выстраивали на протяжении нескольких лет. Речь идет об учреждении института вице-президента Республики Казахстан и соответствующем его закреплении в Конституции», — озвучил инициативу глава государства.

Глава государства подчеркнул, что введение должности вице-президента не ослабит институт президентской власти. Он отметил, что пост президента остаётся ключевым в системе государственного управления, а Казахстан продолжит развиваться как президентская республика. При этом опыт других стран подтверждает эффективность именно такой политической модели.

Вице-президент предполагается как представитель страны на международных форумах и в переговорах с зарубежными делегациями и партнёрами. Одновременно планируется упразднение должности государственного советника, которую в настоящее время занимает Ерлан Карин.