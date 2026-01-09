Экс-аким Шымкента получил новую должность

Экс-аким Шымкента Габидулла Абдрахимов назначен заместителем председателя правления по эксплуатации акционерного общества «Samruk-Kazyna Construction».

К исполнению новых обязанностей он приступил 29 декабря 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Абдрахимов уже включился в работу и участвует в совещаниях по реализации стратегических инфраструктурных проектов, в том числе по строительству парогазовой установки мощностью 1000 мегаватт в Туркестанской области — одного из ключевых энергетических объектов региона.

К слову, ранее Габидулла Абдрахимов занимал руководящие должности в системе государственной службы, работал в Администрации Президента и Правительстве, дважды был акимом города Шымкента, а также занимал пост вице-министра культуры и спорта. Чиновник имеет экономическое и управленческое образование, в том числе степень магистра государственного администрирования, полученную по программе «Болашак».