«Это невыгодная история»: эксперты раскритиковали автолизинг

Автолизинг для частных лиц не оправдал ожиданий. Из-за высокой стоимости он оказался недоступным для большинства желающих получить эту услугу.

С момента запуска программы был реализован лишь единичный успешный пример, а основная часть банков так и не приступила к её полноценному внедрению. Эксперты называют сразу несколько ключевых проблем.

Эксперты уверены, автолизинг для физлиц в том формате, в котором его запустили в Казахстане, фактически не работает и в нынешних условиях вряд ли станет массовым инструментом. По словам автоэксперта, Алексея Алексеева, под понятием лизинга по сути предложили ещё одну форму автокредита, а интерес к такому продукту у населения появится только в том случае, если он будет выгоднее классического займа.

«Зачем будет брать в лизинг, при этом не являясь хозяином машины. Зачем ему это будет делать? Тем более по невыгодным условиям. На Западе в лизинг человек берет машину на 2-3 года в рассрочку. И причем платит он только ту сумму, которую теряет на сумме амортизации», — Алексей Алексеев, автоэксперт.

В мировой практике автопроизводители создают собственные лизинговые компании. В Казахстане же в процесс активно вовлечены банки, что накладывает дополнительную стоимость на услугу.

«Если в это дело вмешивается банк, то мы сразу начисляем сюда базовую ставку, плюс проценты банка, плюс проценты за обслуживание и так далее, и превращается в совершенно невыгодную историю. Кому это нужно, это никому не нужно. Поэтому никто и не пользуется. У нас один случай был зафиксирован, кто-то использовал лизинг, и то, видимо, в качестве эксперимента», — Алексей Алексеев, автоэксперт.

Но эксперты рекомендуют не делать поспешных выводов, так как продукт находится на стадии доработок после тестового запуска. Автолизинг для физлиц новая услуга, которая требует в первую очередь законодательного вмешательства.

«Мы ожидаем конкретики в ценовой политике сколько почем и почему. Ну то есть этот вопрос наверное один из самых главных. Единственный у него плюс, если это будет фиксированный тариф, то у нас не будут разные какие-то процентные ставки как в разных банках. Поэтому тут будет четко полагать, что можно пойти либо взять кредит вот так вот иметь на себя машину, но платить дороже, либо чуть дешевле, но машина оформлена на лизинг на лизингодателя», — Арсен Шакуов, президент ОО «Ассоциация безопасного дорожного движения «Общая дорога» .

Лизинговый рынок для физлиц в Казахстане развит слабо, им часто пользуются в коммерческих целях для покупки спец или сельхозтехники.