Отбасы банк приостановил использование пенсионных на медуслуги

Отбасы банк временно приостановил возможность использовать пенсионные излишки для оплаты медицинских услуг. В тоже время, многие казахстанцы считают, что каждый имеет право распоряжаться своими накоплениями по своему усмотрению.

Решение банка связано с резким ростом заявок и попытками предотвратить нецелевое использование средств, но эксперты подчёркивают, что ограничения не должны лишать обычных граждан доступа к необходимой медпомощи.

«Отбасы банк совместно с Министерством здравоохранения и другими заинтересованными государственными органами пересмотрят требования к получению медицинских услуг за счет ЕПВ и проработают механизмы интеграции информационных систем для исключения нецелевого использования пенсионных излишков», — пресс-служба АО «Отбасы банк».

Программу возобновят после пересмотра правил и доработки механизмов. Такое решение связано с резким ростом обращений: за один месяц казахстанцы подали более 7 тысяч заявок на оплату радиохирургии при лечении рака, хотя за все предыдущие годы подобных случаев было всего пятьсот. Эксперты отмечают, что в этом решении есть рациональное зерно. Вместе с тем важно понимать, что ОСМС не покрывает все виды медицинских услуг, а доля частных услуг остаётся высокой. Поэтому последствия действий отдельных лиц не должны ограничивать доступ остальных граждан к медицинской помощи.

«Как обычно, из-за единиц страдает большинство людей, которым необходимы эти средства. И так-то у нас граждан, у которых накоплений на ЕНПФ достаточно было, чтобы сверху снимать — единицы. И из тех единиц, которым предстоит лечение себя, лечение своих родственников, лечение детей своих, дорогостоящие лечения, это, конечно, в этом плане было бы со стороны правительства, наверное, немножко неверно», — Каиргали Конеев, эксперт в сфере здравоохранения.

Казахстанцы в большинстве своем уверены: со своими излишками на пенсионных счетах они вольны делать то, что пожелают.

«Отчисления с пенсионного фонда на лечение, я считаю, необходимо, это жизненно важно. И то что отменили, я считаю это неправильным. Человек сам собирал на свою старость и он должен потратить, чтобы дожить еще до старости», — говорит жительница Шымкента.

«Если человек хочет снимать отчисления, он имеет право до порога. Я думаю в крайнем случае можно снимать, а так нельзя», — уверен житель Шымкента.

Ранее Отбасы банк уже ограничивал использование пенсионных средств на стоматологию, офтальмологию и пластические операции из-за случаев нецелевого расходования накоплений.