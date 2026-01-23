Как общественники Шымкента остановили незаконный тендер на 6 млрд тенге

Это событие ознаменовало собой качественный переход на новый уровень системной работы, начатой под руководством Жумагали Билисбекова, по продвижению и внедрению эффективных механизмов общественного контроля. Укрепление институтов гражданского участия и повышение прозрачности госуправления, уже доказавшие свою действенность на местном уровне, теперь получат мощную консолидированную поддержку.

Ярким примером этой непрерывной и результативной работы служит недавний прецедент в Шымкенте, где эффективное взаимодействие общественников и госаудиторов позволило предотвратить потенциальные бюджетные нарушения.

В ответ на обращение ОО «Общественный контроль «Во благо народа» департамент внутреннего госаудита (ДВГА) по г. Шымкенту сообщил о принятых мерах в отношении договора госзакупок на 6 млрд тенге.

14 января 2026 года ДВГА по г. Шымкенту направил официальный ответ на обращение, поступившее 22 декабря 2025-го. В обращении поднимался вопрос о законности действий ГУ «Управление образования г. Шымкента» при заключении договора с АО «Транстелеком».

В документах, подписанных заместителем руководителя ДВГА Н. Сулейменовым и заверенных электронной цифровой подписью, содержится следующая информация: «По результатам рассмотрения обращения департамент сообщил, что в отношении должностного лица управления образования, принявшего решение и подписавшего договор №060240005266/250456/00 от 29.07.2025 года, будут применены меры административного взыскания. Данная мера основана на ч. 11 ст. 207 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 23 Закона РК «О государственных закупках» ДВГА направит в управление образования письмо с требованием обратиться в суд. Целью такого иска, согласно ответу, должно стать признание недействительным вступившего в силу договора, заключенного, по мнению аудиторов, с нарушением законодательства о госзакупках.

Отдельным уведомлением заместитель руководителя управления образования была вызвана в департамент для участия в рассмотрении вопроса о возбуждении административного производства, о чем ей официально сообщили.

В вызове на комиссию ДВГА указывает на выявленные обстоятельства, которые стали основанием для принятия решений. В частности, отмечается, что договор на общую сумму 6 048 000 000 тенге был заключен на срок, превышающий финансовый год. При этом, как следует из текста уведомления, объем финансирования по соответствующей бюджетной программе был утвержден только на 2025-й. На последующие годы (2026 и 2027) бюджет, по данным ДВГА, утвержден и «наложен» не был.

Что это значит для общественного контроля? Данный случай является показательным примером рабочего взаимодействия между институтами гражданского общества и государственными контролирующими органами.

Относительно прозрачности процедур. Информирование о выявленных нарушениях и принимаемых мерах, включая административное производство и потенциальное судебное оспаривание договора, соответствует принципам открытости госуправления.

Публикация материала основана исключительно на официальных исходящих документах госоргана, что обеспечивает достоверность изложенных фактов.

Материал подготовлен на основе официальных документов, предоставленных РОО «Общественный контроль «Во благо народа».