Как пережить зиму без потерь для здоровья

Пришла зима. На улицах Шымкента местами лежит долгожданный снег – нечастый гость в нашем городе.

С одной стороны, это время домашних вечеров, горячего чая с баурсаками и период красивых пейзажей. С другой – сезон, когда наш организм становится особенно уязвимым. Зима в нашем городе – это не только «сказка», но и серьезное испытание для иммунитета. Резкие перепады температур между улицей и натопленными помещениями, короткий световой день, недостаток солнца и витаминов, высушенный батареями воздух – все это создает идеальные условия для сезонных заболеваний.

«Подарки» климата

Особенность Шымкента заключается в его климате. Мы находимся на стыке: зимой у нас может быть и промозглая слякоть с ветром, и сухой морозный воздух. А частые инверсии (когда холодный воздух застаивается внизу, а теплый поднимается вверх) способствуют накоплению в приземном слое не только холода, но и… вредных веществ. Это дополнительный удар по нашим дыхательным путям.

Какие же болезни обостряются с приходом холодов? Как встретить зиму во всеоружии, не спрятавшись при этом дома до весны? Давайте разбираться вместе с экспертом.

«Зимний рейтинг»

Если бы у болезней был зимний хит-парад, то в Шымкенте он выглядел бы примерно так.

1. ОРВИ и грипп – безоговорочные лидеры списка.

Это классика зимнего сезона. Вирусы чувствуют себя прекрасно в сухом воздухе отапливаемых помещений, где люди находятся в тесном контакте. В детсадах и школах начинаются настоящие эпидемии. Особенность этого года – циркуляция сразу нескольких штаммов, что может привести к более тяжелому течению болезни, даже повторному заражению. Если обычная простуда часто ограничивается насморком и небольшим першением в горле, то грипп сваливает с ног мгновенно: высокая температура (под 39-40°C), сильная ломота в теле, головная боль, сухой кашель.

2. Болезни верхних и нижних дыхательных путей.

Они – на втором месте. Их осложнения: бронхиты, трахеиты, ларингиты и пневмонии (воспаление легких). Холодный воздух, попадая в дыхательные пути, вызывает спазм сосудов слизистой. Это снижает местный иммунитет, и бактерии, которые мирно жили в носоглотке, получают шанс для атаки. Особенно опасна пневмония. Ее часто путают с затянувшимся гриппом, но последствия могут быть гораздо серьезнее. Важный признак – боль в грудной клетке при дыхании и кашле, сильная одышка даже при небольшой нагрузке.

3. Корь – зимняя угроза для детей.

Отдельно и со всей серьезностью стоит сказать о кори. Эта высокозаразная вирусная инфекция, которую многие считали побежденной, в последние годы вновь активизировалась, и Казахстан, к сожалению, не стал исключением. Зимой и ранней весной риск заражения особенно высок из-за скученности людей в помещениях.

Корь – это не просто сыпь и температура, а опасное заболевание, чреватое тяжелыми осложнениями, особенно для детей до пяти лет: пневмония, энцефалит (воспаление мозга), отиты, приводящие к потере слуха, а в самых трагичных случаях – летальный исход.

4. Обострение хронических болезней.

Зима – тяжелое время для людей с:

* сердечно-сосудистыми заболеваниями. Холод вызывает спазм сосудов, повышая артериальное давление и нагрузку на сердце. Риск инфарктов и инсультов в морозную погоду возрастает. Резкий выход из тепла на мороз – серьезный стресс для организма гипертоника;

* заболеваниями суставов (артриты, артрозы). Пациенты часто становятся «живыми барометрами», предсказывая похолодание по ноющей боли в коленях или пояснице;

* проблемами с кожей (атопический дерматит, псориаз). Сухой воздух в домах, перепады температур, синтетическая зимняя одежда – все это обостряет кожные болезни;

* болезнями ЖКТ (гастриты). Зимой мы часто налегаем на более тяжелую, жирную пищу, сокращаем потребление свежих овощей и фруктов, меньше двигаемся. Это может спровоцировать обострение.

Взгляд изнутри системы

РАБАТ обратился за комментариями к врачу общей практики с десятилетним стажем Дане Жапаровой, работающей в одной из городских поликлиник Шымкента.

«С конца ноября у нас стабильно начинается высокий поток пациентов. Пик обычно приходится на январь-февраль. Самое тревожное, что мы все чаще видим не просто ОРВИ, а смешанные инфекции, когда к вирусу быстро присоединяется бактериальная составляющая. Это приводит к тяжелым бронхитам и пневмониям, которые требуют длительного лечения антибиотиками. Особенно уязвимы дети и пожилые люди», – комментирует врач.

Дана Жапарова выделила следующие частые и главные ошибки шымкентцев в зимний период.

Первая и главная – пренебрежение вакцинацией от гриппа. Многие до сих пор верят в мифы, что «от прививки заболеешь» или что «вирус каждый год новый». Вакцина – это тренировка иммунитета, самый эффективный способ избежать тяжелых осложнений. Да, это не панацея, нет гарантии, что вы не будете болеть, но это своеобразная «страховка», которая помогает перенести заболевание в легкой форме.

Вторая ошибка – неправильная одежда. У нас часто можно увидеть, как человек надевает одну очень теплую кофту. На улице ему жарко – он потеет, заходит в магазин – влажная одежда резко охлаждается. Это прямой путь к простуде. Нужно использовать принцип многослойности: легкая хлопковая майка, флисовая кофта, а сверху – ветрозащитная и непродуваемая верхняя одежда. И, конечно, шапка и шарф.

Горло и уши должны быть в тепле.

На вопрос, как вы относитесь к народным методам лечения: к баням, перцу в носках, чесноку на шее, Дана Жапарова ответила: «Баня – отличный способ закаливания, но только для здорового человека и не в острый период болезни. А вот различные экстремальные методы вроде перца могут вызвать ожог кожи или аллергию. Чеснок полезен в пище, но его фитонциды не создают непроницаемого поля вокруг человека. Лучше есть его в разумных количествах, добавляя в различные блюда».

План обороны

Итак, что же делать? Выстраиваем грамотную оборону.

1. Увлажнение и проветривание – ваши лучшие друзья.

Купите увлажнитель воздуха или хотя бы развешивайте на батареях мокрые полотенца. Идеальная влажность в помещении – 40-60%. Обязательно проветривайте комнату каждые 2-3 часа по 10-15 минут. Это резко снизит концентрацию вирусов в воздухе.

2. Правило трех слоев в одежде.

Забудьте про одну толстую кофту. Первый слой (термобелье или х/б) отводит влагу, второй (флис, шерсть) – сохраняет тепло, третий (мембранная или пуховая куртка) – защищает от ветра и осадков. Не забывайте про теплую и непромокаемую обувь на толстой подошве.

3. Витаминная поддержка из местных источников.

Да, зимой мало свежих овощей и фруктов. Но не забывайте про:

* квашеную капусту – чемпион по витамину С и пробиотикам;

* морковь, свеклу, редьку, тыкву – их можно хранить всю зиму;

* облепиху, замороженную смородину и калину – кладезь витаминов;

* отвары из шиповника – отличный тонизирующий напиток;

* лук и чеснок – постоянно добавляйте их в готовые блюда;

* жирную рыбу, орехи, растительное масло – источники витамина D и Омега-3, которых так не хватает зимой.

4. Двигайтесь, даже когда не хочется.

Физическая активность улучшает кровообращение и работу иммунной системы. Не обязательно бегать на морозе. Занятия дома, йога, танцы, подъем по лестнице вместо лифта – все это работает. А если выходите на прогулку, то пусть она будет активной – быстрая ходьба, а не сидение на лавочке.

5. Хорошо спите, пейте воду.

Недосып – прямой удар по иммунитету. Стремитесь к 7-8 часам сна. И да, зимой тоже нужно пить достаточно чистой воды (1,5-2 литра), чтобы слизистые не пересыхали и могли выполнять свою защитную функцию.

Не забывайте!

Зима – это не время бояться, а время быть внимательными к себе и близким. Это сезон, когда забота о здоровье становится не абстрактным понятием, а ежедневной практикой: лишний раз проветрить комнату, положить в суп зубчик чеснока, надеть шарф перед выходом. Помните, что наш организм – это мудрая система, и мы можем помочь ему пройти этот период легко.

И последнее, самое важное. При всей нашей любви к советам из интернета и бабушкиным рецептам, есть железное правило: самолечение может быть опасно! Симптомы гриппа и ОРВИ, бронхита и пневмонии на первых этапах могут быть схожи. Принимая «что-то от температуры» или самостоятельно начиная курс антибиотиков (которые против вирусов бессильны!), вы стираете клиническую картину. Болезнь может уйти вглубь, а драгоценное время будет упущено. Особенно это касается детей и пожилых людей.

Если температура выше 38,5°C держится более трех дней, появились сильная головная боль, одышка, боль в груди, спутанность сознания – немедленно обращайтесь к врачу! Не ходите в поликлинику сами, вызывайте либо специалиста на дом, либо обращайтесь в скорую помощь по номеру 103. Современная медицина в Шымкенте имеет все возможности для быстрой диагностики (тесты на грипп, COVID-19, рентген) и эффективного лечения. Доверьте свое здоровье профессионалам.

Пусть ваша зима будет временем тепла в кругу семьи, а не в очереди к врачу. Будьте здоровы!

Это интересно: зимние феномены

* Эволюционный «свитер». Почему на холоде у нас появляется «гусиная кожа»? Этот рефлекс достался нам от далеких предков, у которых был густой волосяной покров. Приподнимаясь, волоски создавали воздушную прослойку, лучше сохраняющую тепло. Сейчас этот механизм не работает для обогрева, но сама реакция – напоминание о нашей биологической истории. Интересно, что тот же рефлекс (мурашки) срабатывает и при сильных эмоциях – страхе или восхищении.

* Холодовая аллергия не миф. Существует реальное заболевание – холодовая крапивница, при которой кожа в ответ на воздействие низких температур покрывается зудящими волдырями, как от ожога крапивой. Это не классическая аллергия на «вещество», а реакция на физический фактор (холод), при которой в коже высвобождается гистамин. Диагноз можно поставить с помощью простого «кубикового» теста: приложить лед к коже на 5-10 минут и посмотреть на реакцию.

* Почему зимой кожа стареет быстрее? Эффект «печки и мороза». Главные враги кожи зимой – это не мороз, а резкие перепады температур и сухость воздуха. При переходе с улицы (–10°C) в жарко натопленное помещение (+25°C) капилляры кожи испытывают сильнейший стресс: они то резко сужаются, то расширяются. Это приводит к микротравмам сосудистых стенок, куперозу (сосудистой сеточке) и ускоренному разрушению коллагена. Поэтому зимний уход – это в первую очередь защитный барьер (жирные кремы) и постоянное увлажнение.

Жанна КУРМАНБЕКОВА