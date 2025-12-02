Будет ли зима теплой — ответили синоптики Казгидромета

В большей части Казахстана предстоящая зима ожидается умеренно тёплой. По предварительным прогнозам синоптиков, сезон пройдёт теплее климатической нормы.

Вместе с тем специалисты предупреждают: в разные периоды возможны неблагоприятные погодные условия — метель, порывистый ветер, гололёд, туман и интенсивные осадки.



В большинстве регионов страны предстоящая зима ожидается теплее обычного. По данным синоптиков, количество осадков в целом будет соответствовать климатической норме. При этом специалисты предупреждают о возможных резких перепадах температуры: тёплые периоды будут сменяться холодными волнами.



Аружан Муратова, пресс-секретарь РГП Казгидромет:

«В первой декаде ожидается туман общей продолжительностью до десяти дней. Прогнозируются также небольшие снегопады. При этом сильных метелей синоптики не ожидают».



Ожидается, что декабрь в целом будет тёплым, количество осадков — в пределах нормы.



Самая интенсивная волна холода в декабре прогнозируется в конце первой декады: на севере, востоке и в центре страны ночью температура может понижаться до –23…–28 градусов, днём — до –13…–18 градусов мороза.

Во второй и третьей декадах ожидается снижение ночного температурного фона от –15…–20 до –5…–10 градусов мороза. Днём — от +3…+2 до –5…–10 градусов.

На востоке в некоторые дни ночью температура может опускаться до –25…–35 градусов, днём — до –15…–20.

В западных и южных регионах республики в начале месяца ожидается повышение температуры: днём +5…+10. В конце первой декады ночью температура понизится до –12…–17, днём — до –3…–8 градусов. Далее прогнозируются колебания ночной температуры от 0…–5 до –7…–12, днём — от 0 до +8 градусов.



Что касается Туркестанской области, в ближайшие дни там ожидается погода без осадков. Лишь в отдельные дни в горных районах возможен снег.



«По Туркестанской области прогноз следующий: во вторую–третью даты декабря ожидается погода без осадков. В западной и южной частях области, а также в горных районах будет туман. Ветер юго-восточный 8–13 м/с. Ночью температура –1…–6°, на севере области — до –9°. Днём +9…+14°, на севере — около +6°. 4 декабря в западной и южной частях области, а также в горных районах ожидается снег, днём — дождь», -Дамира Амирова, инженер- синоптик.



Синоптики также прогнозируют, что февраль и март 2026 года пройдут теплее обычного. Количество осадков в этот период преимущественно сохранится на уровне климатической нормы. В марте возможны превышающие норму осадки в южных и юго-восточных горных и предгорных районах.