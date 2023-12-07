Дождь перейдет в снег: синоптики предупредили о гололедице

Первый снег в Шымкенте, по прогнозам синоптиков, ожидается 9 декабря.

Столбики термометров резко опустятся до минусовой температуры. Чтобы непогода не застала врасплох, полицейские призывают заблаговременно приготовить свои транспортные средства, «переобуть» колеса в зимнюю резину. Автоэксперты рекомендуют уже сейчас позаботиться о замене шин, в первую очередь во избежание ажиотажа и огромных очередей.

Сменить летние покрышки на зимние, не дожидаясь снега, решил Мейирбек Расов. Экономить, говорит, себе дороже. Было много оповещений и предупреждений, и вот, день Х настал. Патрульные наряды перешли от слов к делу и выехали на рейд.

А автолюбитель — прямиком в шиномонтажную мастерскую, чтобы штрафа избежать. Мейрбек работает водителем, у него два легковых автомобиля и ГАЗель. Говорит: цены по сравнению с прошлым сезоном, заметно выросли.

Мейирбек Расов, водитель:

«Я поменял летние шины на зимние. Считаю, что нужно это делать заранее. На легковушки потратил около 5 тысяч тенге, на ГАЗель около 10 тысяч. По закону все водители с 1 декабря должны поменять свои шины на зимние, иначе могут оштрафовать»

По словам продавца-консультанта в день они обслуживают около 25 человек. «Переобуть» машину можно от 60 тысяч до 800 тысяч тенге. В этом году цены на резину выросли на 10-15%.

Эльмира Мамедова, продавец-консультант:

«В первый день снега поток клиентов глобальный, то есть тут за 100 и выше человек бывает. То есть мы работаем от 7 утра до поздней ночи, до 10-11 ночи и работаем до последнего клиента».

Полицейские выявляют нарушителей во время рейдов. Любителей ездить на летней резине штрафуют на 17 тысяч тенге. Сменить зимние шины на летние водителям разрешат только 1 марта. Правоохранители также напоминают, на морозе летняя резина становится ломкой, но главное — теряет сцепные свойства: затормозить или тронуться с места машине, с замёрзшими летними покрышками, на скользкой дороге, крайне проблематично. Это не редко приводит к ДТП и несчастным случаям. По данным МВД, за последние несколько дней по Казахстану произошло около 350 аварии.

Актоты Боранова, старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК:

«Большинство ДТП произошли в городах Казахстана, аварии за городом около 30. Главная причина — непогода. В этой связи хотим предупредить, перед тем как выезжать в город, проверьте пожалуйста состояние и шины своего автомобиля. Выезжайте на дорогу только в том случае, если вы уверены, что ваша машина в хорошем состоянии. Помимо этого ожидается гололед и если вы планируете дальнюю поездку, то лучше выехать на поезде. Если вашу поездку можно будет, то лучше конечно отложить поездку на другое время».

О том, что на Шымкент надвигаются морозы и первые снегопады, предупреждают синоптики. По прогнозам метеорологов,после дождя, 9-го декабря пойдет снег.

Асем Нургаликызы, инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по Туркестанской области:

«В Шымкенте 8 декабря днем ожидается дождь, дождь перейдет в снег 9 декабря ночью. Столбики термометров опустятся до минус 8-10 градусов. В Туркестанской области погода также будет переменчивой. В регионе ожидается дождь, который перерастет в снег. Ожидается помимо этого еще туман и гололед».

Первый снег в Шымкенте растает быстро, говорят синоптики. Зима окончательно утвердится в своих правах, как и положено по календарю – в середине декабря.