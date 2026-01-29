Куда обращаться жителям Шымкента: контакты акимата и районов

Для удобства жителей Шымкента представляем актуальные контактные данные акимата города, заместителей акима, руководства районов и маслихата, а также графики личного приёма граждан.
Акимат Шымкента
Адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10. Индекс: 160024
Канцелярия, телефоны: 8 (7252) 24-73-08, 24-73-09
е-mail: Info@shymkent.gov.kz
Аким города Шымкента
СЫЗДЫКБЕКОВ Габит Абдимажитович
Телефон 8 (7252) 24-70-01
е-mail: akimat@shymkent.gov.kz
График приема: первая среда каждого месяца
Первый заместитель акима города Шымкента
КАРИМОВ Айдын Мейрамбекович
Курируемые направления: управление госзакупок, управление финансов, управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития, управление экономики и бюджетного планирования, управление сельского хозяйства и ветеринарии
Телефон 8 (7252) 24-70-13
е-mail: a.karimov@shymkent.gov.kz
График приема: вторая и четвертая среда каждого месяца
Заместитель акима города Шымкента
КУРАНБЕК Сарсен Абаевич
Курируемые направления: управление по делам религий, управление физической культуры и спорта, управление культуры, развития языков и архивов, управление образования, управление внутренней политики, управление по делам молодежи.
Телефон 8 (7252) 24-70-05
е-mail: s.kuranbek@shymkent.gov.kz
График приема: второй и четвертый вторник каждого месяца
Заместитель акима города Шымкента
СЕЙТЕНОВ Ержан Иргебаевич
Курируемые направления: управление строительства, управление контроля и качества городской среды, управление архитектуры и градостроительства, управление земельных отношений, управление развития комфортной городской среды
Телефон 8 (7172) 24-70-05
е-mail: e.seitenov@shymkent.gov.kz
График приема: вторая среда каждого месяца
Заместитель акима города Шымкента
САБИТОВ Арман Сабитович
Курируемые направления: управление туризма, внешних связей и креативной индустрии, управление здравоохранения, управление цифровизации, управление занятости и соцзащиты
Телефон 8 (7172) 24-71-07
е-mail: a.sabitov@shymkent.gov.kz
График приема: второй вторник каждого месяца
Заместитель акима города Шымкента
БЕРКИМБАЕВ Берик Серикович
Курируемые направления: управление энергетики и развития инфраструктуры, управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, управление мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны, управление жилья
Телефон 8 (7252) 24-70-18
е-mail: b.berkimbaev@shymkent.gov.kz
График приема:вторая и четвертая пятница каждого месяца.
Руководитель аппарата акима города Шымкента
АШИРБЕКОВ Берик Айдарович
Курирует районы: Каратауский, Енбекшинский, Абайский, Туран, Аль-Фарабийский
Телефон 8 (7172) 24-73-35
е-mail: b.ashirbekov@shymkent.gov.kz
График приема: вторая и четвертая пятница каждого месяца
Уполномоченный по этике
Уполномоченный по этике – государственный служащий, осуществляющий деятельность по обеспечению соблюдения норм этики и профилактики нарушений законодательства о госслужбе, противодействий коррупции и Этического кодекса государственных служащих РК, а также консультирующий в пределах своих функций госслужащих и граждан.
АКИШЕВ Муратжан Омарбекович
Телефон 8 (7252) 24-70-50
е-mail: m.akishev@shymkent.gov.kz
РАЙОНЫ ГОРОДА ШЫМКЕНТА
РАЙОН ТУРАН
Адрес: г. Шымкент, пр. Тауке хана, 6
Телефоны: 8 (7252) 53-04-19 (приемная), 8 (7252) 53-04-48 (канцелярия)
e-mail: turan@shymkent.gov.kz
И.о. акима района Туран
ЖАНАЕВ Асылжан Даулетханович
График приема: среда с 10:00 до 11:00
КАРАТАУСКИЙ РАЙОН
Адрес: 160023, г. Шымкент, ж/м «Нурсат», 119
Телефоны: 8 (7252) 77-45-64 (приемная), 8 (7252) 77-45-95 (канцелярия)
е-mail: qaratau@shymkent.gov.kz
Аким Каратауского района
АБАЕВ Алмас Емелтаевич
График приема: четверг с 9:00 до 10:00.
ЕНБЕКШИНСКИЙ РАЙОН
Адрес: 160011, г. Шымкент, ул. Толстого, 119
Телефоны: 8 (7252) 43-30-05 (канцелярия), 8 (7252) 43-31-98 (приемная)
е-mail: g.sergaziev@shymkent.gov.kz
Аким Енбекшинского района
ЕСІЛБЕК Досбол Күздікбайұлы
График приема: каждый четверг в 16:00
АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН
Адрес: 160011, г. Шымкент, ул. Тыныбаева, 49
Телефон для предварительной записи: 8 (7252) 53-79-08
е-mail: ma.ordabekova@shymkent.gov.kz
Аким Аль-Фарабийского района
МЫКТЫБЕКОВ Маратбек Саменбекулы
График приема: каждый второй четверг месяца с 11:00 до 13:00
АБАЙСКИЙ РАЙОН
Адрес: г. Шымкент, пр. Тауке хана, 3
Телефон 8 (7252) 77-70-67 (приемная)
е-mail: kenes_sherkhan@shymkent.gov.kz
Аким Абайского района
СҰЛТАНХАН Шәкір Асылханұлы
График приема: каждый четверг в 9:00.
МАСЛИХАТ ГОРОДА ШЫМКЕНТА
Адрес: 160024, г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10
Телефон 8 (7252) 24-74-00
е-mail: maslihat_shm@mail.ru
Председатель маслихата города Шымкента
НАРЫМБЕТОВ Бахадыр Мадалиевич
График приема: первый вторник каждого месяца с 16:00 до 17:00