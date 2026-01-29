Куда обращаться жителям Шымкента: контакты акимата и районов

Для удобства жителей Шымкента представляем актуальные контактные данные акимата города, заместителей акима, руководства районов и маслихата, а также графики личного приёма граждан.

Акимат Шымкента

Адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10. Индекс: 160024

Канцелярия, телефоны: 8 (7252) 24-73-08, 24-73-09

е-mail: Info@shymkent.gov.kz

Аким города Шымкента

СЫЗДЫКБЕКОВ Габит Абдимажитович

Телефон 8 (7252) 24-70-01

е-mail: akimat@shymkent.gov.kz

График приема: первая среда каждого месяца

Первый заместитель акима города Шымкента

КАРИМОВ Айдын Мейрамбекович

Курируемые направления: управление госзакупок, управление финансов, управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития, управление экономики и бюджетного планирования, управление сельского хозяйства и ветеринарии

Телефон 8 (7252) 24-70-13

е-mail: a.karimov@shymkent.gov.kz

График приема: вторая и четвертая среда каждого месяца

Заместитель акима города Шымкента

КУРАНБЕК Сарсен Абаевич

Курируемые направления: управление по делам религий, управление физической культуры и спорта, управление культуры, развития языков и архивов, управление образования, управление внутренней политики, управление по делам молодежи.

Телефон 8 (7252) 24-70-05

е-mail: s.kuranbek@shymkent.gov.kz

График приема: второй и четвертый вторник каждого месяца

Заместитель акима города Шымкента

СЕЙТЕНОВ Ержан Иргебаевич

Курируемые направления: управление строительства, управление контроля и качества городской среды, управление архитектуры и градостроительства, управление земельных отношений, управление развития комфортной городской среды

Телефон 8 (7172) 24-70-05

е-mail: e.seitenov@shymkent.gov.kz

График приема: вторая среда каждого месяца

Заместитель акима города Шымкента

САБИТОВ Арман Сабитович

Курируемые направления: управление туризма, внешних связей и креативной индустрии, управление здравоохранения, управление цифровизации, управление занятости и соцзащиты

Телефон 8 (7172) 24-71-07

е-mail: a.sabitov@shymkent.gov.kz

График приема: второй вторник каждого месяца

Заместитель акима города Шымкента

БЕРКИМБАЕВ Берик Серикович

Курируемые направления: управление энергетики и развития инфраструктуры, управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, управление мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны, управление жилья

Телефон 8 (7252) 24-70-18

е-mail: b.berkimbaev@shymkent.gov.kz

График приема:вторая и четвертая пятница каждого месяца.

Руководитель аппарата акима города Шымкента

АШИРБЕКОВ Берик Айдарович

Курирует районы: Каратауский, Енбекшинский, Абайский, Туран, Аль-Фарабийский

Телефон 8 (7172) 24-73-35

е-mail: b.ashirbekov@shymkent.gov.kz

График приема: вторая и четвертая пятница каждого месяца

Уполномоченный по этике

Уполномоченный по этике – государственный служащий, осуществляющий деятельность по обеспечению соблюдения норм этики и профилактики нарушений законодательства о госслужбе, противодействий коррупции и Этического кодекса государственных служащих РК, а также консультирующий в пределах своих функций госслужащих и граждан.

АКИШЕВ Муратжан Омарбекович

Телефон 8 (7252) 24-70-50

е-mail: m.akishev@shymkent.gov.kz

РАЙОНЫ ГОРОДА ШЫМКЕНТА

РАЙОН ТУРАН

Адрес: г. Шымкент, пр. Тауке хана, 6

Телефоны: 8 (7252) 53-04-19 (приемная), 8 (7252) 53-04-48 (канцелярия)

e-mail: turan@shymkent.gov.kz

И.о. акима района Туран

ЖАНАЕВ Асылжан Даулетханович

График приема: среда с 10:00 до 11:00

КАРАТАУСКИЙ РАЙОН

Адрес: 160023, г. Шымкент, ж/м «Нурсат», 119

Телефоны: 8 (7252) 77-45-64 (приемная), 8 (7252) 77-45-95 (канцелярия)

е-mail: qaratau@shymkent.gov.kz

Аким Каратауского района

АБАЕВ Алмас Емелтаевич

График приема: четверг с 9:00 до 10:00.

ЕНБЕКШИНСКИЙ РАЙОН

Адрес: 160011, г. Шымкент, ул. Толстого, 119

Телефоны: 8 (7252) 43-30-05 (канцелярия), 8 (7252) 43-31-98 (приемная)

е-mail: g.sergaziev@shymkent.gov.kz

Аким Енбекшинского района

ЕСІЛБЕК Досбол Күздікбайұлы

График приема: каждый четверг в 16:00

АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН

Адрес: 160011, г. Шымкент, ул. Тыныбаева, 49

Телефон для предварительной записи: 8 (7252) 53-79-08

е-mail: ma.ordabekova@shymkent.gov.kz

Аким Аль-Фарабийского района

МЫКТЫБЕКОВ Маратбек Саменбекулы

График приема: каждый второй четверг месяца с 11:00 до 13:00

АБАЙСКИЙ РАЙОН

Адрес: г. Шымкент, пр. Тауке хана, 3

Телефон 8 (7252) 77-70-67 (приемная)

е-mail: kenes_sherkhan@shymkent.gov.kz

Аким Абайского района

СҰЛТАНХАН Шәкір Асылханұлы

График приема: каждый четверг в 9:00.

МАСЛИХАТ ГОРОДА ШЫМКЕНТА

Адрес: 160024, г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10

Телефон 8 (7252) 24-74-00

е-mail: maslihat_shm@mail.ru

Председатель маслихата города Шымкента

НАРЫМБЕТОВ Бахадыр Мадалиевич

График приема: первый вторник каждого месяца с 16:00 до 17:00