В Туркестанской области люди во время катания на тюбингах упали в овраг

В социальных сетях распространилось видео, на котором несколько человек во время катания на тюбингах на большой скорости съехали с горки и упали в овраг. Инцидент произошёл в Толебийском районе Туркестанской области, передает OTYRAR со ссылкой на Kazinform.

Пользователи предположили, что происшествие случилось на территории зоны отдыха «Тау самалы». Однако, как пишет Kazinform, в акимате Толебийского района эту информацию опровергли, заявив, что видео снято на стихийном, не оборудованном для катания участке возле оврага, где отсутствуют инженерные сооружения.

«Место, зафиксированное на видео, находится вблизи данной территории и представляет собой стихийную, не оборудованную для катания горку, используемую гражданами самовольно. На указанном участке отсутствуют открытые колодцы либо какие-либо инженерные сооружения. Запечатленная на видео местность является естественным овражным рельефом», — сообщили в акимате.

По данным акимата, пострадавших нет, за медицинской помощью участники происшествия не обращались. Местные власти проводят разъяснительную работу и запрещают кататься на необорудованных склонах.