На трассах вводят временное ограничение для грузового авто

«КазАвтожол» вводит временное ограничение движения для грузового транспорта в Жамбылской и Туркестанской областях

22 января 2026 года с 14:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится временное ограничение движения для грузового автотранспорта на ряде участков автодороги «граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР».

В Жамбылской области ограничение действует на участке км 534-593 (от посёлка Айша-Биби до границы с Туркестанской областью). В Туркестанской области движение будет ограничено на участке км 593-654 (от границы Жамбылской области до села Машат).

Ориентировочное время открытия движения запланировано на 23 января 2026 года в 09:00.

Для получения дополнительной информации водители могут круглосуточно обращаться в колл-центр «КазАвтожол» по номеру 1403.