Обновлённый мукомольный завод начал работу в Туркестанской области

В Тюлькубасском районе после реконструкции введён в эксплуатацию мукомольный завод ТОО «MK Altyn Nan». С производственной деятельностью обновлённого комплекса ознакомился аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Глава региона встретился с коллективом предприятия. В ходе беседы с работниками Нуралхан Кушеров подчеркнул, что запуск подобных производств способствует укреплению экономики района, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния населения.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области:

«Уверен, что обновлённый завод будет выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию и придаст импульс социально-экономическому развитию региона. Выражаю благодарность инвесторам, внесшим вклад в реализацию проекта. Мы готовы оказывать поддержку в дальнейшем расширении производства».

Предприятие специализируется на переработке пшеницы. Завод был впервые введён в эксплуатацию в 1986 году, а в 2018 году приостановил работу. В декабре 2024 года объект прошёл модернизацию: были увеличены производственные мощности и расширены технологические возможности. При реализации проекта использованы меры государственной поддержки и привлечены кредитные средства.

Дауренбек Саткулов, заместитель директора предприятия:

«В настоящее время завод способен перерабатывать до 120 тысяч тонн пшеницы в год. На предприятии постоянно работают 140 человек. Руководство мельничного комплекса планирует дальнейшее расширение проекта и увеличение объёмов выпускаемой продукции. Мука реализуется на внутреннем рынке Республики Казахстан, а также экспортируется в Узбекистан, Туркменистан и Афганистан».

Запуск данного завода в Тюлькубасском районе внесёт вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона и дальнейшее развитие аграрной отрасли.