Туркестанская область возглавляет демографический рост

Туркестанская область лидирует по показателям рождаемости в Казахстане, об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики.

«За 2025 год в стране родилось 335 тысяч младенцев, из которых 51,5% составили мальчики, а 48,5% — девочки», — сообщили в ведомстве.

По официальным данным, самый высокий коэффициент рождаемости зафиксирован в Туркестанской области — 22,22 ребенка на 1000 жителей, а также в Мангистауской области (21,40) и в городе Шымкенте (21,76).

В Туркестанской области на свет появилось более 45 тысяч детей.

Большая часть рождаемости приходится на женщин в возрасте 25–29 лет (27%) и 30–34 лет (26,1%). В прошлом году женщины младше 20 лет родили 10,4 тысячи детей, а женщины старше 50 лет — 148 малышей.

«Наибольшее количество матерей до 20 лет проживает в Туркестанской области, а женщин старше 50 лет больше всего в Алматы», — уточнили в бюро статистики.

Среди родившихся в прошлом году детей 24% стали первенцами, а четвертыми по счету в семье на свет появились более 53,5 тысячи малышей, что составило 16% от общего числа новорожденных.