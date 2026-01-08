«Перелом 6 ребер»: стали известны подробности жесткого обращения с пенсионером

В Туркестанской области в селе Коссеит Шардаринского района, началось рассмотрение дела 41-летнего мужчины, обвиняемого в избиении и издевательствах над собственным отцом. Судебный процесс проходит в Жетысайском районном суде.

41-летнему Алмасу Садакбаеву предъявлено обвинение в том, что при жизни он избивал и истязал своего 70-летнего отца-инвалида. На видеозаписях зафиксированы три эпизода насилия, датированные августом прошлого года. Разозлившись на то, что беспомощный отец не мог самостоятельно сходить в туалет, сын применял к нему физическую силу. Жестокие действия были тайно сняты на видео девочками из соседнего дома.

Алмас Садакбаев, обвиняемый, в суде пояснил:

«Мы замаялись, нам тяжело было ухаживать за пожилым человеком. Иногда срывался, кричал. Девочки вместо того, чтобы снимать и распространять видео, могли бы прийти ко мне и спросить, что происходит, нужна ли помощь. Вы же знаете ситуацию, сами знаете».

В ходе судебного заседания были допрошены аким села, бывший участковый полицейский, врачи и медсёстры. По их словам, обвиняемый читал азан в сельской мечети, а в последние годы работал в доме культуры. Видеозапись сначала распространилась внутри села, однако ни один из жителей не сообщил о произошедшем в полицию.

Врач сельской амбулатории, свидетель Гульжан Чукманова, подтвердила в суде, что видела видео. Она скачала запись и обратилась к акиму Коссеитского сельского округа Нурболу Жайнару с просьбой поговорить с обвиняемым. Также она лично навещала пожилого мужчину и интересовалась его состоянием.

Гульжан Чукманова, свидетель:

«Когда я пришла в первый раз, телесных повреждений не было. Разрыва головы не было. После просмотра видеозаписи я пошла в акимат села. С медицинской точки зрения жалоб у пожилого не было, по уходу жалоб тоже не поступало. На теле повреждений не было. Но я попросила поговорить с его сыном».

Через две недели после избиения пожилой мужчина скончался у себя дома. Врачи оценили его смерть как естественную и не сообщили об этом ни в полицию, ни в районную больницу. В рамках расследования тело было эксгумировано.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у умершего были сломаны шесть рёбер, зафиксированы кровоизлияния в области позвоночника, а также перелом носовой кости. Специалисты установили, что эти травмы были получены при жизни в результате сильного воздействия тупым твёрдым предметом.

Прокурор Нурмахан Елшибаев сообщил:

«Как вам известно, это дело получило широкий общественный резонанс. Поводом стала видеозапись. В ходе расследования по трём видеозаписям было начато досудебное расследование. По двум эпизодам предъявлено обвинение, и дело передано в суд. На конкретной видеозаписи всё отчётливо видно».

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. В суде он выступил против фото- и видеосъёмки.

Судебное следствие продолжится завтра. Будут изучены материалы дела, а также рассмотрены видеозаписи, распространённые в социальных сетях в сентябре.