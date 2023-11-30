Били и не давали инсулин: мать погибшего подследственного обратилась к общественности

Житель Шымкента, находящийся в СИЗО, скончался после того как попал в реанимацию.

«У него осталось 4-месячный ребенок, он даже не успел его обнять. Из-за этого у меня так тяжело на сердце. Он стал жертвой избиения», — плачет Гульшат Байназарова.

30-летний Бейбарыс находился под следствием с апреля этого года. Родные погибшего говорят, у мужчины был врожденный диабет 1 типа. Когда его посадили в следственный изолятор, мужчина чувствовал себя хорошо. Но спустя время состояние его здоровья ухудшалось. Он жаловался что его не лечат, и не дают ему инсулин. По словам матери погибшего, ее сыну давали просроченные препараты. Кроме того, она уверена что ее сын также подвергся избиению.

«Последние сова моего сына были: молись за меня, ведь только твоя молитва мне поможет. И потом его увезли. Он не мог стоять на ногах, был очень худой. Я думаю что его били. Мне сестра, которую запустили в палату к нему, сказала что у него все ноги были синие. Почему ему не оказали медицинскую помощь?», — говорит Гульшат Байназарова, мать погибшего.

У Бейбарыса осталось трое детей, одного из которых он так и не смог увидеть. Женщина говорит, она не раз обращалась в полицию и прокуратуру, чтобы мужчину отправили под домашний арест, где за ним бы ухаживали родные и медики. Но ее прошение не одобрили.

«Мне отказывали каждый раз. А его состояние становилось только хуже», — говорит Гульшат Байназарова, мать погибшего.

Адвокат погибшего говорит, мужчина занимался охраной заведения, где промышляли игорным бизнесом. И дело в отношении него сфабриковали. Юрист говорит, даже осужденным оказывают медицинскую помощь, а здесь вина его подзащитного даже не была доказана.

«Медицинская служба вообще не работает, они запрет всем ставят. С его слов, когда я спрашивал чем лечат, мой погибший подзащитный говорил, мы заговариваем воду, дуем на эту воду и этим лечимся, и это в 21 веке! На стопах обнаружили гематомы, на руках и ногах кровоподтеки, в паховой области. Мы надеемся что экспертиза вынесет объективное заключение. Потому что это были пытки, в начале мы думали что пытки путем удержания его в застенках, но потом поняли что было применение насилия», — говорит Марат Байзаков. юрист погибшего.

По словам представителей ДУИС, мужчине стало плохо 14 ноября, его доставили в больницу, после чего, 22 ноября он скончался. Что именно стало причиной смерти, выяснит экспертиза. Ее результаты будут готовы в течение месяца.

«Аль-фарабийским районным управлением полиции проводится проверка по факту смерти. Назначена экспертиза. В зависимости от решения экспертизы будет принято процессуальное решение. Со стороны сотрудников правонарушений зарегистрировано не было», — говорит Ермек Жалгасбаев, заместитель начальника ДУИС г. Шымкента и Туркестанской области.

Родственники погибшего ждут мнения экспертов. И в случае несправедливого решения экспертизы, готовы дать разрешение на эксгумацию тела.