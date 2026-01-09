В Жетысайском суде продолжается процесс по делу о насилии над пожилым отцом

Судебный процесс по делу 41-летнего обвиняемого, который избивал, истязал и оскорблял своего отца в Шардаринском районе — продолжается.

Сегодня участникам судебного заседания были показаны видеозаписи, на которых запечатлены жестокие моменты. На видео фигурирует и супруга обвиняемого, но в ее отношении уголовное дело по статье «Побои» было прекращено.

Сломаны нос и ребра, а также зафиксированы ранения в нескольких других частях тела. Посмертная экспертиза тела пожилого мужчины выявила такие ужасающие факты. Жетысайский районный суд продолжает рассмотрение дела 41-летнего Алмаса Садакбаева, который, по данным следствия, избивал и истязал своего отца.

Кстати, у обвиняемого есть двое несовершеннолетних детей, и этот фактор может быть использован как смягчающее обстоятельство. Сегодня также стало известно, что уголовное дело в отношении жены обвиняемого по статье «Побои» было прекращено за недоказанностью.

Нурмахан Елшибаев, прокурор:

«Вина Садакбаева доказана экспертизами, назначенными в ходе досудебного расследования, судебно-медицинскими заключениями и показаниями свидетелей. Садакбаев полностью признал свою вину».

Напомним, что в сентябре прошлого года видео, на котором избиение пожилого инвалида, распространилось в сети и вызвало широкий резонанс. После этого в отношении сына, избивавшего отца, было возбуждено уголовное дело. Позднее стало известно о смерти пожилого мужчины. Отметим, что брат обвиняемого, потребовал привлечь снявших компрометирующее видео к ответственности. Суд оставил это требование без рассмотрения. Мы будем следить за ходом этого судебного процесса.