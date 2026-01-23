Последствия снегопада: 50 ДТП и поваленные деревья

Снегопад проверил готовность Шымкента к зиме. В уборке городских улиц и магистралей было задействовано сотни единиц спецтехники и тысячи работников коммунальных служб. Для обеспечения безопасного движения на дорогах, подготовлены большие запасы песка и соли.

Предусмотрены специальные участки для вывоза снега. Полиция призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и снижать скорость на перекрёстках и пешеходных переходах.

«Сформирован достаточный запас инертных материалов: 25 000 м³ песка и 15 000 тонн соли. Для вывоза снега определены специальные свободные земельные участки, согласованные с районными акиматами. Вся необходимая техника и штатные единицы полностью обеспечены в рамках договоров государственно-частного партнёрства», — пресс-служба акимата Шымкента.

Жительница города прислала видеозапись, где её машина оказалась в ловушке под упавшим деревом, к счастью, никто не пострадал. Из-за снегопада произошло немало дорожно-транспортных происшествий, в основном с материальным ущербом. По данным полиции, за последние сутки зарегистрировано более 50 ДТП.

«Все случаи ограничились только материальным ущербом, пострадавших и погибших нет. Призываем всех участников дорожного движения быть внимательными. Не превышайте скорость, соблюдайте дистанцию, избегайте резких маневров. Водителям советуем заранее снижать скорость на перекрёстках и пешеходных переходах», — рассказали в полиции.

При этом синоптики потепления в ближайшие несколько дней не обещают. Прогнозы говорят, что Шымкент и Туркестан окажутся под ударом снежного шторма.

«23 января: облачно, снег, ночью временами сильный снег, временами низовая метель, гололед, туман. Температура воздуха ночью — 6- 8 ,градусов, днем — 3- 5 градусов. 24 января переменная облачность, днем осадки в виде дождя и снега, ночью и утром туман, гололед. Температура воздуха ночью -10-12, днем 0+2. 25 января временами облачность, ночью снег, днем осадки в виде дождя и снега, ночью и утром туман, гололед. Температура воздуха ночью 0,-2 градуса, днем +1,+3 градуса», — Аружан Муратова, пресс-секретарь РГП Казгидромед.

Поэтому при планировании выходных учитывайте фактор погоды. Но по мере продвижения циклона, который сейчас приносит снегопады, температура воздуха к началу февраля постепенно будет повышаться.