В Шымкенте ликвидировано 18 выявленных несанкционированных свалок

В рамках республиканской экологической инициативы «Таза Қазақстан» в марте–апреле текущего года специалистами департамента экологии по городу Шымкенту совместно с представителями районных акиматов проведены мониторинговые обследования территорий города.

По итогам мониторинга выявлено 18 участков несанкционированного размещения отходов.

Вопрос был оперативно взят на контроль, а районными акиматами организованы необходимые санитарно-очистные мероприятия. В результате все выявленные несанкционированные свалки полностью ликвидированы, территории очищены и приведены в надлежащее санитарное состояние.

Проводимая работа направлена на улучшение экологической обстановки, повышение санитарной культуры населения и предупреждение повторного образования несанкционированных мест размещения отходов.