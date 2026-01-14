Прокурор запросил 6 лет мужчине, истязавшему отца-пенсионера

Сегодня прокурор попросил суд приговорить Алмаса Садакбаева, который в селе Коссейт Шардаринского района Туркестанской области избивал и истязал собственного отца, к 6 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Ему вменяется истязание и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Алмас Али, прокурор Шардаринского района:

«Прошу признать подсудимого Алмаса Садакбаева виновным по пункту 1 части 2 статьи 110 Уголовного кодекса РК и назначить ему наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы, а также признать его виновным по пункту 3 части 2 статьи 107 Уголовного кодекса РК и назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. В соответствии с частью 3 статьи 58 Уголовного кодекса РК, путем полного сложения менее строгого наказания с более строгим, прошу окончательно назначить наказание в виде 6 лет 2 месяцев лишения свободы».

Подсудимый полностью признал вину и попросил прощения у общественности.

Алмас Садакбаев, обвиняемый:

«Я искренне раскаиваюсь. Свидетель — один Аллах. Прошу прощения у всех за содеянное. Прошу смягчить наказание».

Алмаса Садакбаева судят в Жетысайском межрайнном суде. На днях ожидается оглашение приговора.

Напомним, преступление произошло в селе Коссейт Шардаринского района в августе прошлого года. Видео с избиениями пенсионера было распространено в социальных сетях после смерти пожилого мужчины.