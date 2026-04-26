Чтоб не пропасть поодиночке

26 апреля 2026 года исполняется ровно 40 лет со дня великой техногенной трагедии — взрыва ядерного реактора на Чернобыльской атомной электростанции. Молодому поколению, возможно, эта дата уже ни о чем не говорит. Ну, что-то там было… Ну, что-то взорвалось… Так не у нас же, а где-то там, на далекой Украине…

Тем не менее об этой катастрофе надо знать. Сейчас эту дату отмечают всем миром как Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе, да и вообще как день памяти всех погибших в радиационных авариях и катастрофах. В этом смысле эта дата должна роднить и жертв печально известного Семипалатинского ядерного полигона, и пострадавших от последствий аварии на японской Фокусиме. Всех, на кого дохнуло адским радиационным пламенем.

Под завесой неизвестности

Самым кощунственным в этой истории был тот факт, что грандиозные масштабы ядерного катаклизма злостно умалчивались. Представьте, прошло уже четыре дня после аварии, а ликующие трудящиеся Припяти и Киева весело отмечали Первомай. Шли на демонстрацию в праздничных колоннах, пускали в отравленное небо разноцветные шары, кричали громко дружное: «Ура-а-а…»

Уже позже на ликвидацию последствий катастрофы были брошены сотни тысяч людей, толком не представлявших размеров радиационной опасности. Они шли в бой с вырвавшейся ядерной стихией практически не защищенными, в одних только респираторах-«лепестках» на голое лицо.

Из 600 тысяч ликвидаторов, приехавших со всего Советского Союза, было 30 тысяч казахстанцев. В основном это были молодые парни, призванные на срочную армейскую службу. Но, кроме армейцев-срочников, к аварийным работам были привлечены отдельные воинские подразделения химзащиты. А еще много казахстанских офицеров, прапорщиков и солдат, служивших на территориях других республик, срочно были направлены на место развернувшейся трагедии. Словом, на помощь кинулись всем миром.

Сейчас это кажется каким-то пропагандистским вымыслом. С чего вдруг парни из Средней Азии, Сибири, с Дальнего Востока и из других отдаленных мест большой страны вдруг буквально ринулись тушить пожар на чужой им украинской земле? А ведь это было! Хотя позже и стали говорить, что пресловутая «дружба народов» на деле была чистой фикцией и существовала только в виде лозунгов и деклараций. Но если взглянуть на историю непредвзято, а на уровне реальных фактов, то рисуется совсем другая картина. Слово «интернационализм» тогда было непустым звуком, и это факт!

В этот же ряд интернациональной взаимопомощи вписывается и начисто разрушенный Ташкент после чудовищного землетрясения в апреле 1966 года, когда город почти заново отстраивали всей огромной страной. А как тут не вспомнить армянский Спитак после землетрясения 1988-го? Туда помчались люди со всех концов СССР: спасатели, врачи, строители. Туда самолетами доставляли гуманитарные грузы, которые собирали для потерпевших не только благотворительные общественные организации, но и обычные «физические лица», в ком чужая боль отозвалась, как личная трагедия, как личная боль…

Союз, спаянный Чернобылем

Напомню, что на ликвидацию последствий чернобыльской катастрофы поехали совсем молодые люди, не представлявшие себе размеры радиационной опасности. Но кое-что об этом они не могли не знать. В каждой советской школе на уроках новейшей истории или обществоведения говорили о последствиях ядерной бомбежки японских городов Хиросимы и Нагасаки. Говорили о многотысячных жертвах, погибших не только от непосредственного попадания в зону взрыва. От них осталась только тень на стенах. Говорили об облученных радиацией, кто впоследствии долго и мучительно умирал от лейкемии, рака легких и щитовидной железы, а в дальнейшем полученная доза радиации привела к развитию наследственных заболеваний и пороках развития у потомства.

Но парни-ликвидаторы были людьми молодыми и, как свойственно молодости, беззаботными и бесстрашными. К тому же им наверняка обещали, что их подвиг будет достойно оценен государством в виде всяких заманчивых льгот и преференций.

И какова же была степень их разочарования, когда, вернувшись домой, стало ясно, что обещания оказались сильно преувеличены и трудновыполнимы. И дело было не в равнодушии государственных чиновников. Просто страна катилась в пропасть горбачевской перестройки со всеми разрушительными последствиями, и под этот молот в числе многих попали и чернобыльцы. В общем, люди, самоотверженно выполнявшие свой долг перед Родиной, словно нищие на паперти, стали выпрашивать обещанную помощь с протянутой рукой…

Кстати, в такое же положение попали и вернувшиеся из Афганистана воины-интернационалисты. Они тоже оказались никому не нужны. Уезжали воевать из одной страны, а вернулись в другую, развалившуюся на части, обнищавшую и материально недееспособную. Ситуация была аналогичной, общей для многих категорий граждан, оказавшихся на волне политических и экономических потрясений.

Но говорят же: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Вот и чернобыльцы решили сплотиться и взять дело своего благополучия в собственные руки. Так, в 1990 году в Алма-Ате инициативная группа создала казахстанский союз «Эхо Чернобыля». Такие же объединения были открыты в регионах: в Целинограде, Чимкенте, Джамбуле, Джезказгане, Кокчетаве, Караганде, Семипалатинске, Талды-Кургане, Уральске (так в то время назывались эти города).

А в мае 1991 года был принят Закон СССР «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», согласно которому официально были закреплены и гарантированы пожизненные льготы по разным позициям. Но вскоре, как все помнят, произошел развал Советского Союза вместе со всей его законодательной системой, и чернобыльцы оказались за бортом государственной опеки. Без надежды и веры в справедливость.

Тем не менее чернобыльские организации продолжали существовать и бороться за свои законные права, в том числе наш шымкентский Союз ветеранов и инвалидов Чернобыля. Они надеются, что совместными усилиями будет легче пробивать гранитный камень безучастности к их насущным и наболевшим проблемам.

Накануне 40-летней годовщины чернобыльской катастрофы я встретилась с заместителем председателя союза Михаилом Михайловичем Ермаковым. Почему не с самим председателем?.. Оказалось, что прежний руководитель организации недавно ушел из жизни, а сейчас на его место избран Каримжан Абуович Бакибаев, но он еще не успел юридически вступить в свои права. Так что, будет еще время познакомиться. Так чем же занимается Союз ветеранов и инвалидов Чернобыля?

«Во-первых, мы стараемся оказывать членам нашей организации моральную и материальную помощь, — говорит Михаил Михайлович, — хотя ресурсы у нас предельно ограничены. Средства поступают от скромных членских взносов и разовых спонсорских вливаний, опять же — от более успешных наших собратьев по чернобыльскому несчастью.

А людей в наших рядах, к сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше. Хотя это естественный процесс. Допустим, из ветеранов Великой Отечественной войны вообще осталось три человека на всю Туркестанскую область, и уже ни одного в Шымкенте. Наша организация сейчас насчитывает чуть более 80 человек. Для сравнения: пять лет назад в ней было около 160 — это почти в два раза больше.

Во-вторых, мы продолжаем уговаривать руководителей города расширить нам список положенных льгот, а такие вопросы могут быть решены и на местном уровне. Конечно, мы благодарны за ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение, тут отдельное спасибо надо сказать городской поликлинике №2 и органам соцзащиты населения. Спасибо и за единовременную выплату 7 мая — ко Дню защитников Отечества, которую уже долгие годы нам обеспечивает государство… Но хотелось бы восстановить весь пакет господдержки, которую когда-то нам обещали в рамках действующего законодательства. Надеюсь, что наша просьба не останется без внимания.

Мы стараемся хоть как-то помогать вдовам наших товарищей, оставшихся без кормильцев. Тесно взаимодействуем с общеобразовательными школами города, ведем активную разъяснительную работу, рассказываем про чернобыльскую аварию и героизм тех, кто спасал людей ценой своей жизни и здоровья. Молодежь должна знать нелегкую историю старшего поколения — это неотъемлемая часть патриотического воспитания будущих защитников своей страны.

Сейчас мы вплотную подходим к нашему 40-летнему юбилею, к этой дате планируем провести несколько праздничных акций. В стенах государственного краеведческого музея будет открыта небольшая выставка, среди экспонатов которой представлены документы, личные фотографии с места чернобыльских событий, предметы химзащиты и быта тех далеких лет.

Будет организован небольшой концерт в память о погибших и пострадавших от последствий чернобыльской аварии.

А в день катастрофы, 26 апреля, мы приглашаем всех собраться у мемориала чернобыльцам, который расположен на улице Кабанбай батыра (бывший проспект Юбилейный). Туда мы пригласили всех наших товарищей и друзей, в число которых входят ветераны-«афганцы» и локальных войн. Их мы считаем близкими соратниками по духу и общим проблемам, связанным с отстаиванием своих прав и привилегий».

В день 40-летия Чернобыльской катастрофы этим людям будет сказано немало добрых поздравительных слов и пожеланий.

Мы тоже искренне присоединяемся от всей души. Думаю, самым главным будет пожелание здоровья и еще раз здоровья! Пусть все беды обойдут их стороной! Пусть в их домах всегда будут мир, счастье и благополучие!

Елена Летягина