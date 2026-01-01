Режим работы ЦОНов и спецЦОНов Шымкента в новогодние праздники

В связи с празднованием Нового года филиал «Правительство для граждан» сообщает, что 1 и 2 января, а также 7 января 2026 года Центры обслуживания населения, включая специализированные, работать не будут.

3 января (суббота) является рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Прием граждан будет осуществляться с 9:00 до 13:00.

5 и 6 января являются рабочими днями. В эти дни все ЦОНы и спецЦОНы города будут работать в штатном режиме.

Напомним, что центры обслуживания населения, в том числе специализированные, в будние дни принимают граждан с 9:00 до 18:00.

Дежурные ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, в субботу — с 9:00 до 13:00.