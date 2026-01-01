С нового года в Шымкенте обновляются адреса дежурных ЦОНов

Филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент информирует горожан о том, что с 3 января 2026 года изменятся адреса дежурных ЦОНов. При этом адреса дежурных спецЦОНов остаются без изменений.

Так, с 3 января по дежурному графику будут функционировать ЦОНы, расположенные по следующим адресам: мкр. Нуртас, ул. Жас Талап, 168/1, и ул. Байтерекова, 89. Они будут принимать граждан в будни с 09:00 до 20:00, а в субботу также с 9:00 до 13:00.

Вместе с тем, ЦОНы по адресу ул. Мадели Кожа, 1Г и Жангельдина 13А с 3 января переходят на обычный график работы — услуги будут оказывать только в будние дни с 9:00 до 18.00

Отметим, что адреса дежурных спецЦОНов остаются без изменений. По дежурному графику продолжают работу СпецЦОНы мкр. Достык, 2343/1 и в мкр. Асар — 2, 12Б. Прием заявлений осуществляют в будние дни с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. В субботу работают с 9:00 до 13:00.

Напомним, что обычные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.