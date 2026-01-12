Шымкентский Айболит спасает жизни

Шымкентский Айболит! Неравнодушный житель нашего города, применяет свои знания и умения для спасения братьев наших меньших. На счету эко-волонтера Олега Хана — сотни спасенных жизней пернатых и животных.

Многих приносят горожане, а летом Олег сам отправляется на спасательные миссии — он вызволяет из плена черепах попавших в земляные ловушки. Подробности в материале Алисы Бойко

«Видите? Панцирь кривится, это все страдания животного»,- поясняет Олег, держа черепашку в руках.

Среднеазиатскую черепаху ждет долгое лечение и восстановление. На счету ветеринара и эко-волонтера Олега Хан сотни спасенных черепашьих жизней. В летний период молодой человек достает их из траншей, оказывает нужную помощь и отпускает обратно на волю.

«Траншеи находятся в основном на территории области, они есть и в других районах, фиксируется по разным данным 500-700км. В этом году удалось их в принципе некоторые зарыть. Для чего они делаются? Сразу скажу, это не каналы, не для орошения, это экономия на заборах. Так ограждают поля, это все прописано и является незаконным«,- говорит Олег.

К шымкентскому Айболиту горожане несут разных представителей фауны. Чаще всего это пернатые: совы, стрижи, голуби, степные воздушные хищники, бывали и летучие мыши. Олег по профессии ветеринар, но часто оказывает помощь пациентам за которых некому заплатить. Всех кого удалось выходить отпущены в привычную среду обитания. Для Олега помогать братьям нашим меньшим- счастье.

«Самое распространённое, кого я выпускаю и лечу — это стриж черный. Их в этом сезоне в районе 80, а самый удивительный пациент был несколько лет назад. Один разводчик казуара на несколько дней давал, его перевозкой занимается, по документам все нормально. Ну и взялся за лечение . А это мое уведомление, потому, что работаю круглосуточно всегда», —

Сейчас в небольшом зооуголке Олега Хана проходят восстановление попугаи, змеи и целое семейство шиншилл. Каждый спасенный для эко-волонтера — отдельная победа. Олег отмечает, что в городе растёт число степных птиц, которые чаще всего травмируются, сталкиваясь с высотными зданиями.

«Один из лучших подарков на мой день рождения, когда пациент смог улететь!», — с улыбкой говорит парень.

Эко-волонтёр призывает соотечественников быть добрее к братьям нашим меньшим и не проходить мимо, если те нуждаются в помощи. А он, в случае необходимости, постарается им помочь.