Торговля людьми остаётся одной из самых скрытых преступных сфер в Казахстане

Независимый аналитический ресурс World Population Review определил Казахстан на 61 место по индексу рабства. В нём участвуют 157 стран. Показатель нашей страны — 43 балла, лучше, чем в большинстве стран СНГ.

По официальным данным, в прошлом году жертвами преступлений, связанных с торговлей людьми, стали 159 человек. Большинство из них — граждане Казахстана, также есть пострадавшие иностранцы и лица без гражданства.

Ежегодно в Казахстане регистрируют более 150 уголовных преступлений, связанных с торговлей людьми. Людей похищают с разными целями: мужчин — чаще для неоплачиваемого труда, детей — для перепродажи, женщин — для сексуальной эксплуатации.

На юге страны чаще всего регистрируют случаи трудовой эксплуатации, в том числе в отношении иностранных граждан. У них отбирают документы и заставляют работать бесплатно. Однако не все подобные случаи доходят до суда.

«Люди сбегая из этих условий не всегда обращаются в полицию, они обращаются к нам чтобы мы помогли восстановить им документы, связаться с родственниками, чтобы они могли вернуться на родину. Рстается много латентных дел когда люди не обращаются ни в полицию ни в другие органы за помощью», — Вера Закутняя, исполнительный директор ОО ПЦЖИ «Сана Сезім».

В центре правовых инициатив рассказали историю о том, как девушка спустя почти 20 лет нашла своих родителей. В детстве её, тогда ещё девятилетнюю, тётя привезла из Узбекистана в Казахстан и оставила работать в чужой семье — фактически продала. В 15 лет девушка сбежала и перебивалась случайными заработками. К общественникам её привели правоохранители. Тогда выяснилось, что она не числится ни в Казахстане, ни в Узбекистане.

«Сейчас по результатам теста ДНК мы будем направлять его в генеральное консульство и на основании этих документов они смогут отправить в Узбекистан. Где будет принято решение о выдаче номера ПИНФЛ и дальнейшего документирования девушки 02,12 были найдены ее родители и они сейчас здесь, приехали чтобы забрать ее», — Раушан Худайшукурова, координатор проектов ОО ПЦЖИ «Сана Сезім».

Юристы отмечают: дела о торговле людьми остаются одними из самых сложных. Необходимо собрать доказательства, проследить всю цепочку и установить, действовал ли человек добровольно или под принуждением, а также передавались ли за это деньги.

«Необходимо четко понимать судебную практику, что считать доказательством по такому виду. Наверное, Верховному суду надо четко дать разъяснение по этим вопросам. И вот тоже я пока таких не видел внятных. Поэтому вот такая проблема, которая есть, как ее решать, пока я не вижу, чтобы она решалась», — Евгений Яворский, адвокат.

Тем не менее ситуация постепенно меняется. Раскрываемость таких дел растёт, люди стали чаще обращаться в полицию. Общественники также отмечают, что из-за изменений в законодательстве и сами полицейские начали действовать активнее.