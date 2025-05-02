Торговля людьми остаётся острой проблемой и в наши дни. По данным генпрокуратуры за первые три месяца этого года в Казахстане зарегистрировано 116 уголовных дел, связанных с этим видом преступлений. Общее число жертв выросло почти на треть, при этом не по всем уголовным делам есть потерпевшие. Ими признаны всего 59 человек.

По статье «Торговля людьми» признаны потерпевшими 14 человек, а по статье «Торговля несовершеннолетними» — пятеро. При этом речь идёт не только о сексуальной эксплуатации девочек, но и о продаже младенцев. Кроме того, 13 человек стали жертвами похищения, семеро — включая четверых несовершеннолетних — были втянуты в занятие проституцией. Наибольшее число жертв зарегистрировано по статье «Незаконное лишение свободы» — 20 человек.

По данным министерства внутренних дел, ежегодно в Казахстане возбуждается около 150 уголовных дел, связанных с торговлей людьми. Как отметил заместитель министра внутренних дел, пострадавшие от подобных преступлений имеют право на физическую защиту и единовременную компенсацию. В этом году государственной защитой были обеспечены пять человек, ставших жертвами торговли людьми. При этом не все жертвы заявляют о преступлениях.

Бауржан Аленов, первый заместитель министра внутренних дел: «Среди проблем, которые оказывают влияние на раскрываемость – длительные сроки, прошедшие с совершения преступления, отказ жертв общаться с сотрудниками правоохранительных органов из-за страха расправы над ними со стороны подозреваемых, материальная зависимость потерпевших, боязнь огласки».

За последние три года сотрудники правоохранительных органов успешно пресекли деятельность пяти организованных преступных групп, действовавших в сфере торговли людьми, и ликвидировали маршруты нелегального вывоза граждан за рубеж — в такие страны, как Индонезия, Бахрейн, ОАЭ, Турция, Южная Корея, Узбекистан и Кыргызстан.

По словам общественников, с каждым годом портрет жертвы трудовой эксплуатации меняется: всё чаще в числе пострадавших оказываются образованные люди, владеющие иностранными языками.

Элина Еникеева, юрист ОО ПЦЖИ «Сана Сезым»: «Их приглашают на работу в зарубежные страны, где работают мошеннические группы и заставляют их совершать противозаконные действия и эти люди бояться заявить об этом, потому что их будут преследовать в своей стране».

Чтобы минимизировать риски, эксперты рекомендуют внимательно читать трудовой договор и избегать работы без официального оформления. Важно проверить и репутацию компании. Следует насторожиться, если работодатель удерживает документы или ограничивает свободу перемещения. В таком случае стоит обратиться в полицию или консульство, если вы находитесь в другой стране.