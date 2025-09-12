Сотрудники уполномоченных органов предупреждают о рисках трудовой эксплуатации за рубежом

Сотрудники уполномоченных органов ведут активную разъяснительную работу, направленную на предупреждение случаев трудовой эксплуатации и торговли людьми.

Особое внимание уделяется информированию граждан, планирующих выезд за рубеж для трудоустройства.

Прокуратура и полиция напоминают: доверчивость и невнимательность при оформлении трудовых предложений могут привести к попаданию в сети недобросовестных посредников или даже работорговцев.

Жителям Шымкента настоятельно рекомендуется заранее сообщать о своих планах родственникам и друзьям, указывая точное место пребывания и оставляя контактные данные.

Перед выездом необходимо записать телефоны посольства или консульского учреждения Республики Казахстан в стране предполагаемого пребывания — их список размещён на официальном портале «migration.enbek.kz».

Эти контакты могут оказаться жизненно важными в случае возникновения трудных ситуаций за границей.

Специалисты подчеркивают: перед отправкой в зарубежную командировку или трудоустройство необходимо заблаговременно легализовать либо апостилировать документы об образовании.

Это поможет избежать проблем с признанием квалификации и снизит риск трудовой эксплуатации.

Также в Шымкенте граждан призывают тщательно изучать компании, предлагающие работу за рубежом.

Следует проверять их контактные данные, электронную почту, телефоны, юридический адрес, а также виды деятельности.

Необходимо обращать внимание на наличие на сайте компании информации об организационно-правовой форме (ТОО, ИП и т.д.), ИИН или БИН, а также других реквизитов.

Рекомендуется проверять надежность фирм через электронный сервис «Поиск налогоплательщиков» на сайте комитета государственных доходов министерства финансов, который позволяет выявлять фирмы-однодневки.

Полезно также ознакомиться с отзывами и рейтингом компании на интернет-площадках.

Специалисты советуют, прежде чем доверять собеседнику, провести видеозвонок, сделать скриншоты или видеофиксацию разговора.

Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать неизвестным лицам реквизиты банковских карт, SMS-коды и пароли.

Власти Шымкента подчеркивают, что внимательность и соблюдение этих рекомендаций помогут гражданам избежать рисков и обеспечить безопасное трудоустройство за рубежом.