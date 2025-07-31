В Шымкенте двоих несовершеннолетних освободили из сексуального рабства

В Шымкенте несовершеннолетние девушки из соседних городов стали жертвами сексуального рабства. После освобождения они были размещены в центре специальных социальных услуг.

Подобные случаи не единичны. Только за последние пять лет центр оказал помощь 15 жертвам торговли людьми. Но почему в 21 веке люди все еще попадают в рабство?

Итак, в Шымкенте двух несовершеннолетних девушек освободили из сексуального рабства. Их вербовали под видом помощи и предоставления жилья. А на деле удерживали насильно и использовали в корыстных целях. После освобождения они были размещены в центр специальных социальных услуг, где им предоставили защиту и помощь специалистов.

Галия Муталиева, заместитель руководителя по социальной работе Центра предоставления специальных социальных услуг № 3 г. Шымкента: «До поступления к нам, девочек сначала направили в Центр адаптации молодежи. Однако в ходе следственных мероприятий выяснилось, что они стали жертвами сексуальной эксплуатации. После этого, с разрешения родителей, их перевели в наш центр.

Здесь им была оказана всесторонняя помощь: медицинское обследование, психологическая поддержка, юридическая консультация. Девочки Обе несовершеннолетние — 2009 и 2010 годов рождения. Человек по имени «Б.» обманул их, пообещав жильё, и вовлёк в преступную схему. К сожалению, именно несовершеннолетние чаще всего становятся уязвимыми. В начале девочки даже не понимали, что с ними происходит».

По данным Центра специальных социальных услуг большинство жертв торговли людьми попадают в опасные ситуации из-за доверчивости, бедности и нехватки информации. Особенно уязвимы подростки и молодые женщины, которые ищут работу или уезжают в другие города в надежде на лучшую жизнь. За последние пять лет здесь прошли реабилитацию 15 человек. Среди них — не только казахстанцы, но и граждане соседних стран.

«Среди пострадавших были и граждане других государств, и наши соотечественники. Из 15 случаев, зарегистрированных за последние 5 лет, трое — это иностранные граждане.

На самом деле, жертвами торговли людьми становятся не только люди без образования или работы. Очень часто это вполне грамотные, образованные граждане, которые просто попадают в ловушку.

Главная причина — стремление к лучшей жизни. Люди верят в обещания: заработать, устроиться за границей, получить жильё. А в итоге — оказываются в ситуации эксплуатации. Это не вопрос наивности, это проблема глобального масштаба, и никто не застрахован», — рассказывает заместитель руководителя по социальной работе Центра предоставления специальных социальных услуг № 3 г. Шымкента Галия Муталиева.

В Шымкенте продолжается комплексная работа по борьбе с торговлей людьми — одному из самых тяжелых преступлений современности. Специализированные центры оказывают жертвам всестороннюю помощь: временное жильё, медицинскую, психологическую и юридическую поддержку, а также помощь в социальной адаптации.

Специалисты предупреждают жителей о необходимости быть осторожными, не доверять сомнительным предложениям работы и всегда проверять информацию. Особенно это важно для молодых людей и тех, кто планирует уехать в другой город или страну в поисках лучшей жизни.