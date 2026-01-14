«Требуют подпись от недееспособного сына». С чем шымкентцы пришли в акимат

Холида Хакимова — мать ребёнка с инвалидностью первой группы. Её сыну скоро исполнится двадцать лет, он не передвигается самостоятельно и признан недееспособным.

После достижения совершеннолетия женщина оформила над ним опекунство. Тем не менее, несмотря на подошедшую очередь, получить жильё семья так и не смогла. По словам Хакимовой, в «Отбасы банке» потребовали согласие её сына, страдающего церебральным параличом.

Холида Хакимова, жительница города:

«Я стояла в очереди 12 лет. 8 декабря, когда подошла очередь, у меня начали требовать подпись у моего ребенка, который ничего не может подписывать и не способен дать согласие. Мне сказали, что без согласия ребенка договор на жильё не выдадут».

Как выяснилось, проблема носит массовый характер. По различным причинам около 100 семей до сих пор не могут оформить жилье. За ответами мы обратились к представителям «Отбасы банка».

Еркин Ахиншаев, заместитель директора Шымкентского городского филиала АО «Отбасы банк»:

«235 человек уже прошли, но мы не можем зарегистрировать всех за один день. Есть люди, которые по очереди, ежедневно получают договоры. Сейчас мы также рассматриваем обращения и жалобы. По основным вопросам работа проводится через базу данных, однако в некоторых случаях база не открывалась, и тогда людей приходится регистрировать вручную. Работа продолжается параллельно ведется как автоматизированная, так и ручная обработка».

В то же время, существует вопрос — все ли заявители действительно остро нуждаются в помощи или же рассчитывают решить проблему за счёт общественного резонанса. В акимате заверили, что все обращения будут рассмотрены в рамках закона, а поднятые вопросы по возможности будут решены в положительном ключе.