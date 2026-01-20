Туркестанская область готовит кадры под запросы бизнеса

Подготовка молодых специалистов и их трудоустройство, находится на особом контроле. Так говорят местные власти Туркестанской области.

Кадровый вопрос был рассмотрен на специальном совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова. Рассматривались итоги мероприятий, реализованных в рамках «Года рабочих профессий», были намечены основные приоритеты на будущее.

В прошлом учебном году колледжи Туркестанской области окончили более 12 тысяч студентов. По аналитическим данным, уровень трудоустройства выпускников составил 81 процент — плановый показатель выполнен в полном объеме. Он на 5 процентов выше показателей 2024 года.

«Уровень трудоустройства по техническим, производственным и сельскохозяйственным специальностям составляет от 90 до 100 процентов. Но в сфере услуг, творческим и социальным специальностям показатели остаются на среднем уровне. Низкий спрос наблюдается на медицинские, охранные и административные специальности. Поэтому при формировании государственного образовательного заказа на 2026 год планируется сокращение невостребованных специальностей, заказ будет напрямую увязан с инвестиционными проектами и реальной кадровой потребностью региона», — говорит Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области.

На текущий учебный год выделено 15 500 государственных грантов, более половины из них направлены на рабочие профессии. Развивается и дуальная система обучения. Более 11 тысяч студентов из 36 колледжей обучаются в таком формате. Партнерами программы стали 692 предприятия. Двенадцать колледжей подписали 20 международных меморандумов с зарубежными учебными заведениями, внедряя программы двойного диплома, академической мобильности и международных стажировок педагогов. В 2025 году три колледжа прошли международную аккредитацию.

«В настоящее время в регионе функционируют 50 колледжей, 28 из них — государственные, 22 — частные. Учебные заведения готовят специалистов для сельского хозяйства, строительства, сферы услуг, туризма, техники и технологий, медицины, искусства и гуманитарных наук, образования. По 84 специальностям обучаются 46 747 студентов, из которых 79 процентов получают образование на основе государственного заказа», — говорит Галымжан Орынов, И. О. руководителя областного управления образования.

По итогам совещания определён ряд приоритетных направлений на 2026 год. В их числе — цифровой контроль посещаемости занятий студентами, прямая увязка государственного образовательного заказа с реальными кадровыми потребностями региона и инвестиционными проектами, оптимизация невостребованных специальностей, расширение дуального обучения совместно с крупными инвесторами.