Ушел из жизни актер из «Рэкетира» Мурат Бисембин

Актёр Мурат Бисембин ушёл из жизни в возрасте 53 лет после тяжёлой и продолжительной болезни. Широкому зрителю он запомнился по роли в фильме «Рэкетир».

Осенью 2024 года у артиста выявили рак поджелудочной железы. В последние месяцы он находился под постоянным медицинским наблюдением. В декабре его состояние осложнилось инсультом, после чего потребовалась экстренная госпитализация.

Как ранее сообщала дочь актёра, лечение было длительным и сложным: Мурат Бисембин проходил курсы химио- и иммунотерапии. Семья столкнулась с чередой госпитализаций, обследований и клиник. Для продолжения лечения требовалась дорогостоящая терапия, и друзья актёра объявили сбор средств через социальные сети.