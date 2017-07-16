Возможно, я вообще буду жить вечно — Владимир Толоконников

Умер легендарный актер театра и кино Владимир Толоконников. Это, конечно же, Шариков из «Собачьего сердца», добрый старик Хоттабыч из недавнего ремейка, механик Паша из культового сериала «Перекресток» и один из участников юмористического дуэта «Толобайки». А театральные зрители помнят его роли в постановках «Вишневого сада» и «Ревизора».

В Республиканском Академическом театре русской драмы имени Лермонтова Толоконников проработал 40 лет.

Артиста любили все, его считали «своим» в Казахстане и России. Но сам Толоконников говорил: «Я с детства среди казахов. Они душевные, добрые люди. И я не чужой среди своих, не свой среди чужих». Сегодня TengriMIX вспоминает и другие цитаты Владимира Толоконникова.

Женская юбка — как знамя, за которой мужики готовы бежать сколько угодно и куда угодно.

И пока разруха в головах не исчезнет, зритель будет знать артиста Толоконникова. Возможно, я вообще буду жить вечно. И приятно, гордо сознавать, что я сделал что-то значимое в кино.

Я – счастливый человек: познал труд, нужду, материнскую и товарищескую любовь, и кино такое знаковое в моей жизни случилось. Успех «Собачьего сердца» – это Бог, мама, папа и Булгаков, а я только слова выучил. Это была моя первая большая работа. Дважды я разговаривал с Булгаковым на его могиле, мне казалось, что он меня слышит. Такая работа бывает, наверное, раз в сто лет, и мне невероятно повезло, что я оказался в этой картине.

Я был влюблен всего три раза. В первом классе сходил с ума от одной артистки. Уже не помню, как ее зовут. Но тогда я так страдал, что есть не мог. Мама не могла понять, что с сыном случилось. Потом у меня была чистая платоническая любовь к восьмикласснице Гале. Я тогда только школу закончил. Буквально боготворил ее, мне даже в голову не приходило хотя бы поцеловать ее. Для счастья мне достаточно было просто видеть мою восьмиклассницу. А она, видимо, захотела большего. Поэтому нам пришлось расстаться. Ну и последняя моя любовь — это жена.

Маленький человек, он ведь почему выжить может, почему наперекор всему ему спастись удаётся всё-таки? Потому что внутри он бывает не маленький, а большой! И вера у него есть.

Мы все – особенные. Но и одинаковые тоже, в главном. А превозноситься не нужно. Вопрос заключается в том, как и на что посмотреть, что считать самым важным, первостепенным, что развивать в первую очередь, в чём искать сходство с другими.

Рано или поздно, наносное всегда отваливается, остаётся только настоящее. Так жизнь устроена. При условии, разумеется, что мы будем сильны духом. Очень важна основа, то, что составляет нашу суть.

Это же моя родина, я с детства среди казахов. Они душевные, добрые люди. И я не чужой среди своих, не свой среди чужих.

Конечно, сейчас герой должен быть красивым, высоким, чтобы его видно было. Но я вот Квазимодо играл – большого, физически сильного звонаря. И зрителей это не шокировало. Почему? Да потому что все равно дело не в росте, а во внутренней жизни человека.

Очень люблю розы, считаю даже, что они живые. Я разговариваю с ними. Когда уезжаю, они начинают скучать. Приезжаю – полью, прополю, а они улыбаются мне.

Я старомодный человек. Сыновей вырастил, дом построил, деревья посадил и считаю, что так жить правильно. От суеты могу отдохнуть только дома, выйдя с утра с чашкой кофе на крыльцо, глядя на свои розы. Мне становится спокойно: понимаю, для чего кручусь.