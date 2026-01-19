В Шымкенте массово используют чужие бренды

Борьба с незаконным использованием известных брендов, защита интеллектуальной собственности, пресечение и уничтожение контрафактной продукции, выявление злостных алиментщиков. Эти темы стали главными на брифинге, который прошел в департаменте юстиции.

Шымкентские предприниматели всё чаще без стеснения используют чужие товарные знаки. По фактам незаконного использования наименований брендов возбуждено около 50 административных дел. Защита товарных знаков необходима для охраны интеллектуальной собственности, поддержания честной конкуренции и соблюдения прав правообладателей. Кстати, зарегистрировать собственный товарный знак в Казахстане теперь можно проще и быстрее.

«Для регистрации собственного товарного бренда теперь требуется меньше времени. Ранее процедура занимала около семи месяцев. Сейчас доступна платная услуга ускоренной регистрации, благодаря которой срок сокращён до четырёх месяцев. Это позволяет предпринимателям быстрее выводить продукцию на рынок. Новый закон принят в поддержку бизнеса», — Айнур Исабекова, руководитель департамента юстиции Шымкента.

За прошлый год из незаконного оборота изъяли более 58 тысяч единиц контрафактной продукции на сумму около 35 миллионов тенге. Этот показатель заметно вырос по сравнению с предыдущими годами. Чаще всего подделывают бытовую химию и продукты питания.

«После рассмотрения дел в суде выносятся судебные постановления, в которых указывается необходимость уничтожения изъятых товаров. Эти судебные акты передаются государственным судебным исполнителям, которые обеспечивают публичное уничтожение контрафактной продукции. В рамках каждого дела такие товары подлежат уничтожению», — Айнур Исабекова, руководитель департамента юстиции Шымкента.

Рассказали в департаменте юстиции и об одной из острых социальных проблем — взыскании алиментов. В Шымкенте зарегистрировано более 13 тысяч исполнительных производств в отношении должников. Реальные сроки получили 98 человек, ещё 256 неплательщиков алиментов были подвергнуты аресту.