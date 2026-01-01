В Шымкенте наградили представителей рабочих профессий

Среди награжденных — Жулдыз Кунанбаева. Сейчас она простой продавец, но в прошлом Жулдыз поработала в медицине, вырастила и воспитала детей.

49-летняя мать считает, что работа в сфере обслуживания не может быть поводом для стеснения. Главное-честно трудиться и с уважением относиться к людям

Жулдыз Кунанбаева, продавец

«Если лениться, никто не даст тебе деньги. Честный труд всегда приносит результат, и важно выполнять его с ответственностью и уважением к людям. Когда я узнала, что меня наградят, не смогла сдержать слёз. Это большая радость и гордость для меня. Я счастлива, что мой труд оценили, и надеюсь, что мой пример вдохновит других не бояться работать и всегда стараться делать своё дело честно».

Среди тех, кому сегодня вручили ценные подарки, представители промышленности, сферы строительства, транспорта, ЖКХ и других отраслей. 2025 год был объявлен годом рабочих профессий. Без обычных водителей, слесарей, сварщиков и многих других специалистов жизнь большого города просто остановится. Их незаметный кропотливый труд делает жизнь горожан стабильной и комфортной.

Габит Сыздыкбеков, аким г.Шымкента:

«Вы трудитесь в самых разных областях, и мы стремимся обеспечить вам достойные условия труда. Превыше всего-ваше благополучие и крепкое здоровье. Самое важное, чтобы каждый из нас хранил верность принципам честного труда и честного заработка-тогда нас обязательно ждет успех».

В честь этих людей, была издана специальная книга, где каждый из награжденных был отмечен. Год рабочих профессий близится к своему завершению, следующий — 2026, объявлен годом образования и исследований.