В Туркестанской области в новогоднюю ночь на линию “102” поступило более 400 звонков, сообщает Polisia.kz.

Новый год, который многие традиционно встречают в кругу семьи, сотрудники полиции Туркестанской области провели на службе. В праздничный период они несли службу в усиленном режиме круглосуточно. Было увеличено количество патрульных нарядов и определены маршруты патрулирования. Места массового скопления граждан и развлекательные центры находились под особым контролем. Благодаря слаженной работе сотрудников правоохранительных органов новогодняя ночь прошла спокойно.

На территории области не зарегистрировано ни одного особо тяжкого преступления. Чрезвычайных происшествий не зафиксировано.

Всего на линию “102” поступило 424 сообщения, по каждому из которых полицией своевременно приняты необходимые меры. Среди обращений — сообщения о нарушениях правил дорожного движения, нарушении тишины в ночное время, нахождении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и других правонарушениях.

Таким образом, первые сутки нового года прошли в спокойной обстановке, праздничное настроение было сохранено.