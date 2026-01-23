Xiaomi представляет Cерию REDMI Note 15: надежная конструкция и расширенные возможности съемки

22 января 2026 года Xiaomi Казахстан объявила о запуске Cерии REDMI Note 15, в которую вошли 4 моделей: REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro, и REDMI Note 15.

Новая линейка сочетает повышенную надежность конструкции с длительным временем автономной работы, улучшенной защитой от падений, а также расширенной пыле- и влагозащитой. Смартфоны серии получили обновлённые фотовозможности, производительность флагманского уровня и плавный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Одновременно с запуском Cерии REDMI Note 15 компания также представила Mijia Smart Audio Glasses и REDMI Buds 8 Lite, продолжив развитие экосистемы умных устройств Xiaomi.

Продуманная надежность для повседневного использования

Во всей линейке REDMI Note 15 реализован комплексный подход к надежности: увеличенный срок службы аккумулятора, повышенная устойчивость к падениям, а также расширенная защита от пыли и воды. Эти улучшения задают новый стандарт прочности для Cерии REDMI Note. Флагманские модели REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G получили наиболее продвинутые решения в области надёжности, при этом все устройства серии спроектированы с расчётом на ежедневное использование.

В основе обновления — усовершенствованная система питания. Модель REDMI Note 15 Pro+ 5G оснащена аккумулятором ёмкостью 6 500 мА·ч на основе кремний-углеродной технологии (SiC) с содержанием кремния 10 %, который поддерживает быструю зарядку 100W HyperCharge и реверсивную зарядку мощностью 22,5 Вт. Такое сочетание обеспечивает автономность и скорость зарядки флагманского уровня. Впервые в Cерии REDMI Note применяется технология SiC-аккумуляторов, позволяющая повысить плотность энергии при сохранении компактных габаритов устройства. Во всех моделях Pro такие аккумуляторы работают в связке с системой управления питанием Xiaomi Surge, сохраняя не менее 80 % ёмкости после 1 600 циклов зарядки — что эквивалентно примерно шести годам обычного использования. В свою очередь, REDMI Note 15 получил обновленный аккумулятор ёмкостью 6 000 мА·ч. Поддержка реверсивной зарядки во всей линейке — мощностью 22,5 Вт или 18 Вт в зависимости от модели — добавляет удобства и гибкости при повседневном использовании.

Конструктивная надёжность усилена во всей серии. Модели REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G получили сертификацию SGS Premium Performance, подтверждающую устойчивость к падениям, сдавливанию и изгибу. В основе их конструкции — высокопрочная архитектура, объединяющая усиленную системную плату, укреплённую среднюю рамку и многослойную систему амортизации ударов. Дополняет её защитное стекло Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, что в совокупности обеспечивает сертифицированную устойчивость к падениям с высоты до 2,5 метра.

Модель REDMI Note 15 Pro+ 5G дополнительно оснащена сверхпрочной задней панелью из стекловолокна, которая эффективно поглощает удары, не увеличивая вес устройства. Остальные модели серии получили надёжную конструкцию, прошедшую комплексные испытания SGS на ударо- и падениеустойчивость, обеспечивая уверенную защиту в условиях повседневного использования.

Для обеспечения надежной защиты в повседневных условиях Cерия REDMI Note 15 устанавливает новый уровень пыле- и влагозащиты. Модели REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G соответствуют стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K и сертифицированы для работы при погружении в воду на глубину до 2 метров в течение 24 часов. Подтвержденные сертификацией TÜV SÜD Smartphone Water-Resistant Endurance, эти устройства оснащены 17 прецизионно спроектированными элементами защиты от воды, обеспечивающими долговременную надежность. Модели REDMI Note 15 Pro и REDMI Note 15 также получили улучшенную защиту от пыли и влаги, рассчитанную на контакт с брызгами, пролитой жидкостью и сложные условия эксплуатации. Во всей линейке технология Wet Touch 2.0 сохраняет отзывчивость дисплея даже при влажной поверхности экрана или пальцев, обеспечивая комфортное и стабильное управление в повседневных сценариях.

Улучшенная система камер с продвинутыми алгоритмами ИИ

Разработанная для обеспечения высокой четкости в каждом кадре, Cерия REDMI Note 15 получила комплексное обновление системы съёмки во всей линейке. Оно объединяет датчики с высоким разрешением, универсальные фокусные расстояния и передовые возможности фотографии на базе искусственного интеллекта, устанавливая новый уровень качества в своем сегменте.

Ключевым элементом обновленной системы съёмки стали модели REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G, оснащенные новой камерой сверхвысокой чёткости на 200 Мп, построенной на базе впервые представленного в мире 200-мегапиксельного датчика изображения HPE. Крупный датчик формата 1/1,4 дюйма в сочетании с внутриматричным зумом оптического уровня 2× и 4×, HDR с тройным фокусным расстоянием (DAG HDR) и продвинутой ИИ-обработкой обеспечивает детализированные, естественные изображения в самых разных условиях освещения.

Модели Pro поддерживают пять фокусных расстояний — от 23 до 92 мм — реализованных через один объектив, что обеспечивает гибкость при съемке пейзажей, уличных сцен, портретов и крупных планов. В свою очередь, REDMI Note 15 оснащен системой камер сверхвысокой чёткости на 108 Мп, предлагающей телеобъектив оптического уровня с 3-кратным увеличением и охватывающей широкий диапазон сценариев — от широкоугольных кадров до портретной съемки с близкого расстояния.

Во всей серии возможности съёмки дополнительно расширены за счет креативных и ИИ-инструментов, включая алгоритм ультра четкого портрета, Dynamic Shots 2.0 для эффектной передачи движения, а также удобное редактирование с прямой публикацией в Instagram. Постобработка стала ещё проще: модели REDMI Note 15 Pro получили ИИ-ассистент для творчества, тогда как REDMI Note 15 оснащен набором ИИ-инструментов для редактирования изображений, ориентированных на повседневные сценарии. Во всей линейке поддерживаются функции AI Remove Reflection и AI Beautify, позволяющие устранять отражения и улучшать кадры одним касанием, без лишних усилий.

Повышенная производительность и интеллектуальные возможности подключения

Помимо прочности и фотовозможностей, Cерия REDMI Note 15 предлагает сбалансированную производительность для самых разных сценариев использования. Возглавляющая линейку модель REDMI Note 15 Pro+ 5G построена на мобильной платформе Snapdragon® 7s Gen 4 от Qualcomm и впервые для серии REDMI Note получила систему охлаждения Xiaomi IceLoop. Это единственное в своем ценовом сегменте решение с охлаждением на базе LHP, обеспечивающее до трехкратного повышения эффективности теплоотвода, что позволяет стабильно поддерживать высокую производительность даже при длительных нагрузках.

Во всей линейке используется новое поколение чипсетов Snapdragon и MediaTek, обеспечивающее более высокую производительность, плавную графику и повышенную энергоэффективность. Все модели поддерживают Google Gemini и функцию Circle to Search with Google, открывая персонализированное взаимодействие и удобный контекстный поиск. Флагман серии, REDMI Note 15 Pro+ 5G, дополнительно получил интеграцию Xiaomi HyperAI, обеспечивающую более интеллектуальные и персонализированные ИИ-сценарии использования.

Для расширенных возможностей связи в моделях Pro впервые реализована флагманская технология Xiaomi Offline Communication, обеспечивающая голосовую связь на расстоянии до нескольких километров даже при отсутствии сетевого покрытия. Модель REDMI Note 15 Pro+ 5G дополнительно оснащена тюнером Xiaomi Surge T1S, повышающим стабильность и качество соединения в сетях Wi-Fi, Bluetooth®, GPS и сотовой связи, обеспечивая более надёжную работу в любых условиях.

Эффект полного погружения благодаря большому дисплею и мощному звуку

Серия REDMI Note 15 предлагает усовершенствованный эффект погружения благодаря увеличенным дисплеям и повышенной чёткости изображения. Модели REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G оснащены экранами диагональю 6,83 дюйма, тогда как REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 получили дисплеи размером 6,77 дюйма, обеспечивающие широкую, практически безрамочную картинку. Пиковая яркость до 3 200 нит, ШИМ-регулировка подсветки с частотой 3 840 Гц и три сертификата по защите зрения обеспечивают хорошую читаемость и комфорт для глаз при любом освещении.

Дополняя возможности дисплея, модели REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G получили усиление громкости до 400 %, тогда как остальные устройства серии обеспечивают повышение громкости до 300 %. Это позволяет добиться более громкого и чистого звучания при просмотре фильмов, прослушивании музыки и в играх. Ориентированная на потребности пользователей по всему миру, Cерия REDMI Note 15 предлагает сбалансированное сочетание надежности, фотовозможностей, производительности и улучшенного дисплея. Линейка построена на проверенной конструктивной основе и рассчитана на интенсивное повседневное использование, обеспечивая высокое качество съемки, стабильную работу и цельный, комфортный пользовательский интерфейс.

Цена, наличие и специальные предложения

Серия REDMI Note 15 уже доступен к покупке в Казахстане. Для того, чтобы избежать проблем с верификацией смартфона, покупать устройства лучше в сертифицированных магазинах. Например, смартфоны Xiaomi на сайте mi.com, в Xiaomi Official Store на kaspi.kz, в авторизованном Xiaomi Authorized Store и фирменном магазине Xiaomi Store на Aport Mall East и Xiaomi Store на Dostyk Plaza. Также смартфоны доступны у официальных партнеров.

Модель REDMI Note 15 Pro+ 5G доступна в Коричневом, Голубом и Черном цветах и предлагается в двух конфигурациях памяти: 12GB+512GB и 8GB+256GB.

REDMI Note 15 Pro 5G представлен в Голубом, Золотистом и Черном цветах, и доступен в двух конфигурациях памяти: 8GB+512GB и 8GB+256GB.

REDMI Note 15 Pro предлагается в цветах Голубом, Золотистом и Черном и доступен в двух конфигурациях памяти: 12GB+512GB и 8GB+256GB.

REDMI Note 15 представлен в Голубом, Фиолетовом, Зеленом и Черном цветах и доступен в двух конфигурациях памяти: 8GB+256GB и 6GB+128GB.

В период с 22.01.2026 по 01.03.2026 в официальном магазине Xiaomi Official Store на kaspi.kz и на mi.com действует специальное предложение на смартфоны Серии REDMI Note 15.

При покупке смартфона предоставляется скидка до 15 000 ₸.

При покупке смартфона в комплекте с наушниками наушники предоставляются в подарок, а общая выгода по акции может достигать 21 890 ₸. Предложение с подарком действует только при одновременной покупке смартфона и не распространяется на отдельную покупку наушников.

Предложение действительно исключительно в официальных магазинах Xiaomi Official Store Kaspi и на сайте mi.com в указанный период.

Умные аудиоочки Mijia: безупречный стиль и максимум удобства

Вместе с запуском Cерии REDMI Note 15 Series компания Xiaomi расширила свою экосистему, представив умные аудиоочки Mijia Smart Audio Glasses — устройство на стыке повседневного аксессуара и персональной аудиосистемы. Модель сочетает классическую эстетику очков с технологией открытого звучания: встроенная акустическая система и четыре микрофона позволяют слушать музыку и принимать звонки, не теряя ощущения окружающего пространства. Подавление шума ветра до 4,5 м/с обеспечивает чёткую передачу голоса даже во время прогулок по городу или активных перемещений на улице. Для сценариев, где важна конфиденциальность, в Mijia Smart Audio Glasses реализован новый приватный режим. Он использует специально разработанный алгоритм, который сохраняет чистоту звучания для пользователя, одновременно существенно снижая утечку звука наружу. В результате очки одинаково хорошо подходят как для повседневного использования, так и для рабочих звонков и встреч в общественных местах.

Доступные в трёх классических вариантах — Titanium, Pilot-Style, Browline умные аудиоочки Mijia Smart Audio Glasses сочетают удобство повседневного использования с продуманной надёжностью в стильном форм-факторе. Все модели поддерживают установку диоптрийных линз, а версии Browline и Titanium дополнительно оснащаются линзами с защитой от синего света до 25%. В свою очередь, Pilot-Style ориентированы на использование на улице и комплектуются солнцезащитными линзами с фильтром UV400, блокирующим до 99,99% ультрафиолетового излучения. Все варианты выполнены в тонком и лёгком корпусе, при этом версия Titanium выделяется особенно — вес оправы составляет всего 27,6 г, что выводит её в число самых лёгких решений в своём классе. Для тех, кто любит менять стиль, модели Browline и Pilot-Style получили удобный механизм быстрой замены элементов, позволяющий легко адаптировать внешний вид под разные сценарии. Помимо комфорта, Xiaomi уделила внимание и долговечности. Усиленные шарниры из рояльной проволоки рассчитаны более чем на 15 000 циклов сгибания, а сертификация IP54 обеспечивает защиту от пыли и брызг. Благодаря этому очки уверенно справляются с повседневными условиями — от повышенной влажности до лёгкого дождя.

Внутри лаконичного корпуса Mijia Smart Audio Glasses размещены две компактные фирменные батареи ёмкостью 114 мА·ч каждая, выполненные в стальном корпусе с неклассической компоновкой. Их расположение ближе к концам дужек позволило добиться толщины всего около 5 мм в области оправы, снизив давление на уши и обеспечив комфорт даже при длительном ношении в течение дня. Поддержка быстрой зарядки делает использование ещё удобнее: всего 10 минут подзарядки обеспечивают примерно 4 часа воспроизведения, а полный цикл зарядки с 0 до 100% занимает около одного часа. При полном заряде очки способны работать до 13 часов в режиме непрерывного прослушивания музыки — этого более чем достаточно для активного дня без лишних пауз.

В новом поколении умных аудиоочков Mijia Smart Audio Glasses ключевую роль играет приложение Xiaomi Glasses, которое открывает расширенные возможности персонализации и управления. Основные функции — от воспроизведения аудио до управления звонками — доступны через сенсорные панели на дужках, а в приложении пользователь может настроить жесты под собственные привычки. Например, длительное нажатие на дужку можно назначить для активации голосового помощника смартфона, что позволяет отвечать на сообщения, управлять звонками и получать информацию полностью в режиме hands-free.

Приложение также помогает найти очки, если они оказались не на своём месте. Отдельное внимание уделено возможностям записи: очки поддерживают захват аудио, медиаконтента и разговоров при личном общении. Для защиты приватности окружающих во время записи автоматически загорается световой индикатор на дужке. Кроме того, благодаря поддержке одновременного подключения к двум устройствам, пользователи могут без усилий переключаться между воспроизведением звука со смартфона и ноутбука — прямо в процессе использования.

Объединяя стильный дизайн, удобство и чистое звучание, Mijia Smart Audio Glasses предлагают новый взгляд на персональный звук — для музыки, звонков и повседневной жизни.

Цена и наличие

Mijia Smart Audio Glasses будут доступны в трёх вариантах исполнения:

Titanium — 118 990 тенге,

Browline — 102 990 тенге,

Pilot-Style — 102 990 тенге.

При покупке аудио очков Mijia Smart Audio Glasses новым пользователям предоставляется 3 месяца Spotify Premium в подарок.

REDMI Buds 8 Lite — практичность, в которой есть смысл

Компания Xiaomi расширяет экосистему AIoT-устройств на мировых рынках, представляя новые наушники начального уровня — REDMI Buds 8 Lite. Модель, доступная в черном, белом и голубом цветах, создана для тех, кто ценит практичность и удобство. Новинка сочетает в себе поддержку быстрой зарядки и исключительную надежность корпуса.

В основе модели — крупный динамик диаметром 12,4 мм с титановой диафрагмой, обеспечивающий чистое звучание с насыщенной детализацией. Благодаря подключению по Bluetooth® 5.4 наушники поддерживают аудиокодеки AAC и SBC, гарантируя стабильное и качественное воспроизведение звука на широком спектре устройств. Помимо режима прозрачности, позволяющего сохранять осведомлённость об окружающей обстановке, наушники оснащены гибридной системой активного шумоподавления (ANC) с широкой частотной полосой и эффективностью до 42 дБ. Используя сочетание микрофонов прямой и обратной связи, система ANC точно распознаёт и подавляет различные типы низкочастотного фонового шума. Для звонков на улице предусмотрена двухмикрофонная AI-система шумоподавления (ENC), которая с помощью массива микрофонов и алгоритмов искусственного интеллекта фокусируется на голосе пользователя даже при скорости ветра до 6 м/с. Дополняя возможности персонализации, пользователям доступны пять предустановленных режимов эквалайзера — для усиления басов, вокала или высоких частот, — а также возможность тонкой настройки звучания через фирменное приложение Xiaomi Earbuds от Xiaomi.

Сделав ставку на практичность и удобство, REDMI Buds 8 Lite поддерживают одновременное подключение к двум устройствам — например, смартфону и ноутбуку — с автоматическим переключением в зависимости от источника вызова. Ориентированные на динамичный ритм жизни, наушники обеспечивают до двух часов воспроизведения музыки всего после 10 минут зарядки. Помимо поддержки быстрой зарядки, REDMI Buds 8 Lite отличаются высокой автономностью, предлагая до 36 часов работы при использовании с зарядным кейсом.

Объединяя поддержку быстрой зарядки, сдержанный классический дизайн и удобные возможности подключения, REDMI Buds 8 Lite становятся практичным выбором для повседневного использования, предлагая оптимальное соотношение функциональности и стоимости.

Цена и наличие

REDMI Buds 8 Lite будут доступны в трёх цветовых вариантах — чёрном, белом и синем. Цена – 13 990 тенге.

При покупке наушников REDMI Buds 8 Lite новые пользователи Spotify получают 2 месяца Spotify Premium бесплатно.