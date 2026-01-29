Жители Зелёной балки получили ключи от новых квартир

Сразу несколько семей, долгие годы проживавших в ветхих домах района, известного в народе как Зелёная балка, сегодня получили ключи от новых квартир в рамках программы реновации.

Семьи, которые долгое время жили в старых домах Зелёной балки, наконец-то дождались этого дня. Сегодня 8 семей, проживающих на улице Нурлыбаева, получили ключи от своих новых квартир. Для многих местных жителей этот день стал символом перемен.

Асия Абралкызы, жительница города Шымкента:

«Мы прожили в этом доме 20 лет, а новую квартиру ждали 1,5 года. Спасибо акимату, потому что наш дом уже почти разваливался. И вот теперь у нас новая трёхкомнатная квартира».

Этот радостный день не могли дождаться и дети местных жителей. Они тоже были в восторге. Однако не скрывают, что будут скучать по старому дому.

Балыймай Абыл, жительница города Шымкента:

«Новый дом красивый. Но старый дом тоже жалко покидать. Столько лет здесь жили, и всё равно будет грустно. Но в новом доме будет по-особенному».

А это 12-этажный жилой комплекс, в который переехали местные жители. Количество семей, получивших новые квартиры, достигло 120. Жителям были предоставлены современные, полностью готовые квартиры в микрорайонах Шымкент Сити и Туран.

Данияр Ахметжанов, генеральный директор СПК «Shymkent»:

«В Коксайском районе осталось 23 старых дома. Мы уже переселили 12 из них. Это составляет 52% от общего числа. Если у жителей есть документы и согласования, мы готовы предложить обмен старых квартир на новые. Площадь наших квартир значительно больше, чем в старых домах».

В рамках программы реновации в массиве Коксай продолжаются масштабные работы по обновлению инфраструктуры. Цель проекта — обновить городскую среду и создать комфортные условия для жизни горожан.