29-летний Арсен Алагузов возглавил Шымкентский пивоваренный завод

Руководство Шымкентским пивоваренным заводом перешло к 29-летнему Арсену Алагузову. Управление предприятием ему передал отец — бизнесмен и совладелец завода Турсенгали Алагузов, передает OTYRAR со ссылкой на Tengrinews.

Арсен Алагузов назначен первым руководителем завода. Учредителями предприятия остаются Турсенгали Алагузов и председатель правления Galanz Bottlers Ихтияр Заурбеков.

Как сообщает СМИ, смена руководства связана с планами по развитию и масштабированию производства. На заводе планируют запустить новую линию розлива в жестяных банках, ввести девять емкостей для созревания пива. Производственные мощности намерены увеличить до 260 млн литров в год.

Арсен Алагузов родился в июне 1996 года. В 2019 году он окончил Centennial College в Торонто по специальности «Финансовое планирование и услуги», ранее работал в компании отца Galanz Bottlers.