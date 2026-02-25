Что изменится для казахстанцев с 1 марта

С 1 марта в Казахстане вступают в силу сразу несколько важных нововведений. Назначен референдум по проекту новой конституции, обновляются правила для бизнеса и банков. В семейном праве обновлены сроки раздела имущества и правила алиментов, а уголовный кодекс ужесточил наказания за насилие над врачами.

С 1 марта все налогоплательщики, которые не подали уведомление о сохранении или смене налогового режима, автоматически перейдут на стандартный режим налогообложения. Изменения грядут и в банковской сфере, где вместо единой лицензии она будет поделена надвое, с разными возможностями. Это, по мнению экспертов, должно способствовать здоровой конкуренции. Все коммерческие банки смогут привлекать средства жилстройсбережений. Кроме того, для финансовых компаний, будет внедрена система управления рисками и защиты прав клиентов.

«Потребительские займы ужесточили требования по выдаче займов, если имеет просроченную задолженность по займам могут отказать. Эти моменты в первую очередь повлияют на улучшение качества портфеля и направлены на финансирование финансового сектора«, — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

В законодательстве также произошли изменения в части семейного права. При разделе имущества, в случае споров, трехлетний срок на разбирательства теперь отсчитывается не с даты развода, а с момента нарушения имущественных прав. Также обновлены правила по алиментам.

«Раньше, например, человек, который жил за границей, его доход было довольно-таки тяжело узнать. То есть вроде бы он здесь не проживает, к нему не применяется средняя заработная плата по региону. И всегда были такие вопросы, как рассчитывать задолженность. Вот теперь суд, например, в отношении таких людей будет выносить в твердой денежной сумме. То есть это упростит какой-то подсчет. Или, например, человек работает индивидуальным предпринимателем, показывает маленький доход себе», — Евгений Яворский, адвокат.

С 1 марта вступают в силу изменения в уголовный кодекс, которые предполагают более строгие наказания для лиц, совершивших насилие или угрозу насилия в отношении врачей — от крупных штрафов до 12 лет лишения свободы, если преступление связано с тяжкими телесными повреждениями или убийством. Эти меры введены на фоне участившихся случаев нападений на медиков.

«Очень надеюсь, что людей это остановит, такие горячие головы. Люди должны управлять собой. Понятно, иногда, так сказать, желание нанести вред врачу носит, ну, понятно, характер потеря своего близкого, какие-то проблемы с лечением, но все должно решаться в правом поле. Врач не бог, и он совершенно не всегда может победить болезнь. Это важно понимать. И поэтому, к сожалению, эта проблема стоит остро не только в Казахстане, но и во многих других странах мира», — Вячеслав Локшин, эксперт в здравоохранении.

Одним из ключевых событий марта станет референдум по изменениям в Конституцию. Свое «за» или «против» казахстанцы смогут выразить уже 15 марта.